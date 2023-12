FERRARA: Sorpreso a spacciare, ventinovenne arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio del 7 dicembre, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara per la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti in zona GAD, i militari del Nucleo Investigativo hanno notato due soggetti scambiarsi qualcosa. Il venditore, avvedutosi della presenza dei militari che si stavano avvicinando, ha repentinamente portato la mano alla bocca ingerendo qualcosa. L’uomo, un ventinovenne straniero, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale di Cona dove, grazie all’intervento dei sanitari, è stato possibile recuperare 7 dosi di stupefacente, sei di eroina ed una di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi, che sono state sequestrate insieme a più di mille euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio, il ventinovenne nella mattina del 9 dicembre è comparso davanti al Giudice del Tribunale estense che, dopo aver convalidato l’arresto, ha rinviato l’udienza disponendo nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione quotidiana alla PG.

