LA LEGA PRESENTA INTERROGAZIONE SU STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A CENTO

Cento, 30/04/25 – Il consigliere comunale del gruppo Lega – Salvini Premier, Alex Melloni, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Sindaco e alla Giunta del Comune di Cento, per chiedere chiarimenti in merito alle strutture di accoglienza presenti sul territorio, a seguito di un recente episodio di tensione e delle preoccupazioni sollevate dai cittadini. Dai fatti riportati dalla stampa locale, emerge come nelle scorse settimane, all’interno di una struttura per minori situata nel territorio centese, si sia verificata una lite che ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario. Inoltre anche durante l’ultima Consulta di Renazzo alcuni cittadini avevano chiesto chiarimenti all’Amministrazione riguardo alla struttura in oggetto. A ciò si aggiunge la petizione presentata due mesi fa, sottoscritta da quasi 800 centesi, contrari al progetto della “Stazione di Posta”, alla quale non è mai stata data risposta. «È inaccettabile che i cittadini vengano lasciati all’oscuro su temi così delicati, soprattutto quando riguardano la sicurezza e la gestione del territorio», dichiara Alex Melloni. «La sicurezza e la trasparenza devono essere priorità assolute», conclude Luca Cardi, segretario della Lega di Cento «Chiediamo quindi alla Giunta di fare chiarezza una volta per tutte su quante siano le strutture di accoglienza attive a Cento, come vengono gestite e con quali fondi. I centesi hanno il diritto di sapere».

Mi piace: Mi piace Caricamento...