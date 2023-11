LA PREOCCUPAZIONE PER L’OSPEDALE DI CENTO: La risposta dell’AUSL-OSPFE

In merito ai timori del Comitato “Cittadini in soccorso del Pronto soccorso” di Cento emersi oggi sulla stampa locale, la Direzione Aziendale rassicura sul fatto che non vi saranno tagli ai posti letto della struttura.

A seguito delle dimissioni contemporanee di alcuni medici erano state ipotizzate varie misure per far fronte alla situazione, ma attualmente si sta lavorando per riuscire a dare ugualmente copertura ai turni grazie alla collaborazione con le altre unità operative del Dipartimento medico, e dunque l’assetto dei posti letto non sarà modificato.

Ciò non toglie la serietà del problema della scarsità di professionisti sul mercato del lavoro, cui l’Azienda sta cercando di far fronte in tutti i modi possibili, ma che purtroppo sta rischiando di mettere a rischio i servizi non solo a Cento o nella provincia di Ferrara, ma a livello nazionale.

