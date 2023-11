FUSIONE CMV Energia&Servizi

In Consiglio Comunale arriva il progetto di fusione per incorporazione di CMV Energia&Impianti in CMV Servizi. L’Assessore Gaiani “Un’operazione importante di razionalizzazione e di corretta gestione delle partecipazioni del nostro Ente, che permetterà di dare nuove prospettive di sviluppo a CMV Servizi”.

Con il passaggio in Consiglio Comunale a Cento, si conclude il percorso consigliare del progetto di fusione per incorporazione di CMV Energia&Impianti in CMV Servizi, dopo l’ottenimento di tutte le approvazioni negli altri Consiglio comunali dei Comuni – Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Bondeno, Goro e Poggio Renatico.

L’Assessore Gaiani illustra i principali aspetti del progetto di fusione, presentato dai vertici della società.

“Mi preme innanzitutto ricordare il percorso che è stato fatto per raggiungere questo importante obiettivo. Di questa fusione si parla da tempo, e in due anni di lavoro, abbiamo lavorato per crearne, con tutti i soggetti coinvolti, le condizione di fattibilità.” precisa l’Assessore che prosegue “Si trattava di adempiere ad un obbligo di legge già recepito nel nostro piano di razionalizzazione delle partecipate, non avendo più CMV Energia Impianti nè dipendenti nè attività in essere dal 2019. Ma abbiamo cercato di trasformare questo obbligo di legge in prospettiva di sviluppo, costruendo un progetto che consentisse di dare dapprima stabilità patrimoniale alla società incorporanda e poi nuovi asset da gestire, funzionali a nuovi investimenti, alla incorporante.”

“Possiamo dunque procedere alla deliberazione di un progetto di fusione tra due società sane, CMV Energia&Impianti non presenta passività, né attuali nè potenziali, e possiede una dotazione di accantonamento per la gestione post mortem della discarica adeguata alle necessità imposte dagli obblighi di legge” continua Gaiani “Con questa operazione, CMV Servizi potrà sviluppare progettualità in campo energetico sul terreno adiacente alla discarica, che transiterà nel suo patrimonio, investendo su un sito fotovoltaico che incrementerà la sua capacità produttiva di energia” e prosegue “Il Comune di Cento diventerà socio al 96,50% e il capitale sociale di CMV Servizi post fusione sarà di 2.505.000,00 euro. Questo rappresenta un grande investimento di risorse e fiducia nella nostra partecipata, con cui stiamo realizzando diversi e nuovi progetti per la gestione del verde e del patrimonio pubblico.”

In merito alle prospettive di CMV Servizi srl parla suo amministratore unico, dott. Alessandro Pirani. “L’incorporazione di CMV Energia&Impianti è una prima grande opportunità per la società che amministro. Negli anni, al mutare delle condizioni economiche e delle previsioni normative, il quadro delle partecipate si è sbriciolato: ora è arrivato il momento di tornare a pensare in grande, diversificando il business caratteristico e posizionando sempre di più CMV Servizi (che d’ora in avanti torna ad essere l’unica) come azienda capace di produrre valore per le comunità socie e investendo nell’economia di base. Servizi essenziali, certo, ma anche ‘mezzi di produzione’, energia in primis. Per questo, oltre a razionalizzare in modo sostanziale i costi di gestione, a tutto beneficio dei cittadini e delle cittadine, con la fusione entreremo in possesso di un’area sulla quale sono già allo studio funzioni produttive importanti. Certo, è solo l’inizio, ma con un’azienda sana e con la fiducia dei Comuni soci sono sicuro che faremo bene.”

“Desidero ringraziare a nome dell’Amministrazione chi ha lavorato per arrivare a questo risultato, l’amministratore di CMV Energia&Impianti Dott. Massimo Sani e il Sindaco unico Dott. Fabio Giuliani, nonché certamente il Dott. Alessandro Pirani, che ha lavorato dal suo insediamento di maggio per consentire la presentazione del progetto di fusione, insieme al Sindaco unico di CMV Servizi, Dott. Gianluca Soffritti.” conlude l’Assessore Gaiani.

