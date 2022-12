LA RASSEGNA DEI PRESEPI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO” DI CENTO – OTTAVA EDIZIONE

Anche quest’anno è pronta per le festivita’ natalizie la rassegna dei presepi costruiti dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria, esposti nel luminoso atrio della scuola. La partecipazione dei ragazzi a questa iniziativa, giunta così alla 8a edizione, è sempre molto sentita e numerosa. I ragazzi costruiscono a gruppi il loro presepe a casa e successivamente all’esposizione viene proposto il concorso “Il presepe più bello” con una giuria popolare composta dai docenti e dai compagni della scuola primaria. Soddisfatta, la dirigente Anna Tassinari ricorda questa iniziativa, sospesa negli anni della pandemia e ritornata dallo scorso anno come passo verso la normalità, testimonia la vitalità ripresa della scuola che ha resistito e resiste a tempi bui e difficili. Per i ragazzi, la costruzione del presepe è un’attività manuale e creativa di grande importanza e un vivere le tradizioni che sempre portano un valore di continuità, identità e sicurezza, valori importanti, soprattutto in questa epoca difficile, piena di privazioni proprio per le generazioni più giovani. E’ anche un momento di inclusione ed integrazione perchè tutti gli alunni, indipendentemente dalle proprie tradizioni culturali, ci tengono a partecipare e costruire. Dopo le vacanze, si effettueranno le votazioni e le premiazioni. Intanto, chi volesse visitare i presepi, in orario di apertura della scuola, è ben accetto.

