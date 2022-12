CENTO: Violenza sulle donne, maltrattamenti in famiglia arrestato dai Carabinieri

La sera di martedì 20 dicembre 2022 i Carabinieri della Stazione di Renazzo (Fe), hanno rintracciato nel territorio centese D.K., marocchino 32 enne, noto agli uffici di polizia, il quale risultava colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna. Il magrebino risulta essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per maltrattamenti perpetrati nel tempo nei confronti dei famigliari conviventi. Il Tribunale ha disposto la cattura del condannato e il suo trasferimento al carcere più vicino, ove sconterà la pena residua di quattro anni e mezzo di reclusione. I militari centesi, dopo le formalità di rito, hanno condotto il condannato al Carcere “Satta” di via dell’Arginone a Ferrara, ove sconterà la pena inflitta. Prosegue, su tutta la provincia estense, il quotidiano impegno dei militari dell’Arma a tutela delle donne maltrattate e più in generale delle persone rientranti nelle fasce deboli e protette, sia con attività preventive di informazione e consulenza che con azioni di contrasto ai reati in materia, con denunce, arresti e richieste di misure cautelari.

