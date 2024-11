LA SELLA CENTO GIOCA UNA GRANDE PARTITA, MA RIMINI LA PORTA A CASA: 80-77 IL FINALE

Terzo turno infrasettimanale e terzo derby in trasferta per la Benedetto XIV che fa visita alla RivieraBanca Basket Rimini. Sella priva del capitano Carlos Delfino, ma con la fiducia della vittoria dell’ultima giornata in casa contro Brindisi. Rimini si presenta da capolista solitaria, avendo perso soltanto una partita, contro Cividale, allo scadere. Berdini, Nobile, Henderson, Davis e Benvenuti da una parte, Robinson, Marini, Anumba, Johnson e Camara dall’altra.

PRIMO QUARTO

Henderson segna una tripla dall’angolo dopo la bella giocata sull’asse Robinson-Camara, poi Davis replica il suo connazionale Davis e la Sella firma il primo mini break. Rimini fatica nei primi possessi contro la difesa centese, poi Robinson si alza da tre e fa -1. Henderson, ispiratissimo, si inventa un canestro con il fallo, poi Berdini stoppa Marini e dall’altra parte segna un arresto e tiro che costringe al timeout coach Dell’Agnello sul +5 Benedetto XIV. Henderson timbra ancora dall’angolo e sono già 8 i punti dell’ex Latina e Verona, poi Sperduto lo imita, con anche il fallo. La Sella gioca il miglior quarto della stagione dopo 10’ si porta sul 15-26.

SECONDO QUARTO

Rimini trova più soluzioni in attacco e Anumba ne segna quattro in fila, ma la Sella è una macchina e la tripla di Alessandrini lancia il +14. La difesa della Benedetto XIV costringe Rimini ad una serie di palle perse , ma la squadra di Di Paolantonio non ne approfitta e una tripla di Robinson riporta la Rinascita a -9. Marini e Robinson guida la rimonta di Rimini che entra definitivamente in partita dopo un canestro di Marini che vale il -3 e l’11-0 di parziale. Rimini si porta addirittura in vantaggio e il primo tempo si chiude sul 36-35, con la Sella a secco di punti negli ultimi 5’.

TERZO QUARTO

Nobile sblocca la Sella, ma Marini è immarcabile e si porta a casa il 2+1 del +7 Rimini. Sperduto stoppa Marini, ma la Sella fatica a trovare tiri puliti, Johnson punisce da tre , poi Benvenuti e Henderson con la schiacciata in contropiede ricuciono a -4., in seguito Cento concede un rimbalzo in attacco dopo lo 0/2 di Camara e Grande colpisce da tre. La Benedetto lotta sui due lati del campo, ma Rimini è bravissima a punire ogni cambio difensivo e alza sempre di più la qualità della difesa, Camara ne segna quattro in fila e chiude i 30’ sul 56-47.

QUARTO QUARTO

Sperduto non vuole assolutamente mollare: due triple in fila dell’ex Agrigento riportano gli ospiti a -3. La partita ora è una lotta, Benvenuti si tuffa eroicamente e permette a Henderson di segnare la tripla del -1. Tomassini ne trova due facili al centro dell’area e un libero di Johnson manda a +5 la Rivierabanca, ma Berdini è indemoniato e trova un canestro con il fallo per il -2. Davis inchioda la schiacciata del vantaggio Cento a 1:30 dalla fine e si va verso un finale in volata: Marini trova un gioco da tre punti da giocatore super e porta Rimini a +3 a meno di 1’ dalla fine. Davis pareggia con una tripla molto simile a quella che ha chiuso i giochi contro Brindisi. Dopo una lunga azione. Rimi trova Robinson libero in angolo che gela Cento con una tripla dall’angolo a poco più di 20” dal termine. Rimini sceglie il fallo sistematico e non sbaglia dalla lunetta, grande prova dei ragazzi di DI Paolantonio che perdono 80-77 dopo una vera e propria battaglia.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Tanfoglio, Henderson Jr. 15, Alessandrini 3, Berdini 13, Delfino 2, Moretti, Sperduto 10, Davis IV 24 , Benvenuti 8, Nobile 4

RIVIERABANCA BASKET RIMINI: Ruggeri, Anumba 4, Grande 3, Tomassini 6, Masciadri 10, Amaroli, Marini 14, Bedetti, Robinson 17, Johnson 9, Simioni 5, Camara 12

