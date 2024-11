PIEVE DI CENTO: Al via il recupero della Ex Chiesa dei Padri Scolopi

Da oggi si è ufficialmente conclusa la procedura per l’affidamento dei lavori che nelle prossime settimane potranno partire alla nostra Ex Chiesa dei Padri Scolopi. I lavori consentiranno di ristrutturare l’edificio e di riportare alla luce un luogo che, nonostante le mutilazioni subite nel corso degli ultimi decenni, si rivelerà in tutto il suo splendore architettonico e artistico (saranno anche riportate alla luce importanti porzioni di affreschi alle pareti, opera di Angelo Michele Colonna, un allievo del Guercino). Ma i lavori consentiranno anche di allestire la ex Chiesa ad aula magna e spazio polifunzionale, interessando anche l’area esterna restrostante e le case popolari a fianco. In particolare sarà riqualificata la facciata dell’edificio popolare e del suo cortile presente sul retro, sarà demolito l’edificio da tempo disabitato in fondo a via Dosso Dossi, comprese le sue pertinenze oggi collocate a ridosso del retro della chiesa, e sarà riqualificata la stessa via Dossi, abbellendola con aiuole e alberi, pur lasciandola servita dall’importante parcheggio già oggi presente, preparandola così a proseguire quando si realizzerà il sogno di delocalizzare la SLUM Campanini e restituire l’importante porzione di centro storico e di circonvallazione interna, oggi occupata dalla fabbrica.

