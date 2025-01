LA SELLA E’ PERFETTA, DOMINA A TORINO E VINCE 71-88, TERZO SUCCESSO IN FILA

Benedetto XIV in casa della Reale Mutua Torino, alla ricerca della terza vittoria in fila, la seconda in trasferta del campionato. Gallo va in panchina, ma rimane in dubbio, così come Delfino, sicure invece le assenze di Landi da una parte, Sperduto e Tamani dall’altra. Solito quintetto per la Sella, con Devoe, Berdini, Nobile, Davis e Benvenuti, dall’altra parte Schina, Montano, Severini, Ajayi e Ladurner.

PRIMO QUARTO

I primi punti ospiti portano la firma di Davis e Torino non va a bersaglio per oltre 2’ dalla palla a due, poi Severini segna un gran canestro in sottomano, dopo l’1/2 di Benvenuti. Davis punisce ancora dalla lunga e Torino fatica a trovare tiri puliti, Schina segna allo scadere, dall’altra parte Benvenuti accompagna a rimbalzo e corregge il tentativo di Davis, 4-9 dopo i primi 5’. Delfino fa il suo ritorno in campo dopo quasi tre mesi e la Sella costruisce subito un ottimo tiro per Graziani che riprende da dove aveva lasciato e fa +9 Benedetto. La difesa della Sella è ai limiti della perfezione, Delfino si alza e spara da tre punti, prima del canestro allo scadere di Davis. I primi 10’ dicono 6-22 Sella.

SECONDO QUARTO

Torino fatica tantissimo in attacco, trovando sempre Cento a difesa schierata, Alessandrini segna i primi due del quarto dall’area, così come Delfino nell’azione successiva, Cento vola addirittura a +20. Taylor segna un vero e proprio goal, sbloccando quel “6” sul tabellone, poi è sempre l’americano a punire la transizione con la tripla dall’angolo, ma la Sella con Delfino ha un’altra qualità in attacco e l’argentino segna un’altra tripla. Cento è una macchina perfetta sia in attacco che in difesa, Benvenuti conclude al ferro un’azione corale, Devoe si iscrive al match con due penetrazioni e dopo la tripla di Schina, il tabellone dice 18-37 Benedetto. Ancora Benvenuti punisce la difesa torinese dalla media, poi Berdini pesta la riga, ma manda a +24 i suoi, dall’altra parte Ajayi prova a mettersi in partita con 5 punti in fila. Devoe si alza e spara una tripla forzata frontale, poi Torino la muove bene per mandare Seck in lunetta. Il primo tempo si chiude con ottimi segnali da tutta la Benedetto XIV, soprattutto da Carlos Delfino che tornava dopo un duro infortunio, la Sella è avanti 26-49 dopo 20’ perfetti.

TERZO QUARTO

Torino prova ad essere più aggressiva sin da subito, Davis trova comunque un canestro dalla media, dopo i due liberi di Taylor e la tripla di Ajayi, Torino forza l’infrazione di 24” di Cento, riportando in vita anche il pubblico dopo il -18, che diventa -14 dopo il 3+1 sempre di Ife. In uscita dal timeout, Devoe trova tre punti pesanti perché annullano un po’ il clima che si era creato al Pala Ruffini, c’è anche il fallo e allora gioco da 4 per l’ex Orzi. Benvenuti cambia benissimo e la Sella recupera un altro pallone in difesa e punisce tutti i miss match in attacco, non concedendo a Torino di riprendere il ritmo, dopo la rubata di Delfino è +24 Sella. Il terzo quarto si chiude 44-65.

QUARTO QUARTO

La Benedetto XIV deve solo gestire il risultato e l’ampio vantaggio, Nobile riposa leggermente viste le linee di febbre, Davis continua a dare spettacolo e Devoe con lui, la Sella vince una partita prestigiosa, importante, e lo fa dal primo all’ultimo istante, dominando entrambi i lati del campo e ribaltando ampiamente lo scontro diretto. Finisce 71-88, che vittoria per la Sella.

TABELLINI

SELLA CENTO: Devoe 18, Alessandrini 9, Berdini 7, Graziani 6, Davis 18 , Nobile, Tanfoglio 3, Moretti, Benvenuti 15

REALE MUTUA TORINO: Taylor 13, Seck 7, Ghirlanda 6, Schina 9, Gallo, Osatwna, Montano 3, Severini 5, Ajayi 21, Ladurner 7

Crediti: Antonio Iachini

