LA TRAMEC CENTO INCONTRA I TIFOSI AL RISTORANTE DELLA BENEDETTO XIV

Giovedì 8 Settembre, allo stand della Tramec Cento allestito per il “Settembre Centese”, si terrà la presentazione della squadra ai tifosi, un’occasione perfetta per ringraziare la Città del supporto mostrato durante le prime amichevoli. L’evento inizierà alle ore 19:30 con aperitivo e musica al “Beer Corner” degli Old Lions, mentre la squadra e lo staff arriveranno alle 20:45 e ceneranno al Ristorante Benedetto XIV. Dopo la cena i giocatori saranno disponibili per scattare alcune foto con i tifosi e scambiare con loro alcune parole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...