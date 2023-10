La Vittoria del Cuore, la Centese batte 2a1 l’Argentana

In una domenica di fine ottobre illuminata da un timido sole, la Centese si appresta ad affrontare gli avversari dell’Argentana riecheggiando antichi derby e vecchie glorie.

La partita parte subito con il pressing dei padroni di casa che, nel giro di pochi minuti, hanno già la prima occasione da goal; ma la fortuna – oggi – non sembra essere passata per il Bulgarelli.

Nel cordo del primo tempo è stata la Centese a farla da padroni nonostante sia mancata lucidità sottoporta: infatti sono più di 10 i tiri dei bianco blu nello specchio della porta dell’Argentana.

I granata, contrariamente alle aspettative, tramite un buon passaggio riescono ad andare in goal ottenuto nel loro unico tiro effettuato all’interno dello specchio della porta difesa dall’esordiente Grandi: una carambola fortunosa, quindi, porta momemtanbteanete i greanata in vantaggio.

Il goal dell’Argentana, arrivato nei minuti finali del primo tempo, non spaventa gli uomini di mister Govoni che – da subito – provano (con fatica) a riprendere in mano il match e a dirigersi nei pressi dell’area avversaria, ma l’arbitro fischia due volte e tutti negli spogliatoi.

Di ritorno dalla pausa, gli uomini di mister Govoni sembrano aver ritrovato il piglio giusto: forti dei cambi (Radu, Finessi, Busi, Garetto) riescono a guadagnare metri ed arrivare al tiro numerose volte fino a quando Sassu, dopo una gloriosa serpentina, viene atterrato in area e l’arbitro fischia il rigore.

Perelli, dagli 11 metri, non sbaglia e pareggia i conti: Centese 1 1 Argentana.

Gli avversari, spaventati, alzano il pressing in difesa del vantaggio perso, perdendosi in numero di falli, rimanendo addirittura in 10 (Espulsione del numero 5 granata per doppia ammonizione).

Ma ecco, quasi alla fine del secondo tempo, dopo un cross di Busi, ecco la spizzata vincente di Radu che, entrato dalla panchina, ribalta la partita.

Meravigliose sono sempre le sue grida dopo un goal e quelle mani rivolte verso il cielo.

Triplice fischio: Centese 2 1 Argentana, ancora primi.

La Centese ha fatto la partita: possesso palla, aggressione, difesa, goal e vittoria.

Con la partita di oggi, i bianco blu imparano l’importanza di mantenere la calma, a non rispondere alle provocazioni altrui e con una migliore consapevolezza della propria forza e dei propri mezzi.

Mercoledì 1 Novembre 2023 si terrà il prossimo turno di Campionato con la Centese che affronterà l’improbabile trasferta di Santa Maria Codifiume.



Foto di Cristina Martini

