LAVORI DI ADEGUAMENTO ALL’OSPEDALE DI CENTO: FABIO BERGAMINI (LEGA): «BENE IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI COMFORT DELLE PAZIENTI, MA VIGILEREMO SUI TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI»

«Giudico positivamente i previsti lavori di adeguamento all’interno dell’ospedale di Cento, per migliorare il comfort alberghiero a beneficio dell’utenza, ma seguiremo da vicino la vicenda affinché il completamento dell’opera avvenga nei tempi previsti». Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, esprime soddisfazione, ma anticipa che il Carroccio terrà le “antenne diritte”, per assicurarsi che i previsti lavori vadano a buon fine. Del resto, questo era stato anche il senso delle ultime interrogazioni presentate in Regione da Bergamini. «L’intervento di adeguamento delle degenze – rivela il consigliere – era partito nel 2021. Avevamo sollecitato maggiori investimenti per il plesso e finalmente qualcosa si muove». Apparentemente, dunque, le risorse sul “Santissima Annunziata” sembrerebbero essere arrivate. A livello organizzativo, invece, «l’assessore Donini ha risposto alla mia interrogazione parlando di un progetto di miglioramento del comfort dell’ospedale, ma anche del fatto che i posti letto di Ginecologia, attualmente collocati nella piattaforma Chirurgica, assieme a Ortopedia, Urologia e Chirurgia generale, troveranno posto in un reparto rinnovato assieme ai posti letto di Ostetricia. Questo vorrebbe ottenere, come esito, la possibilità per i medici di ottimizzare il monitoraggio delle degenze, avendo sia le pazienti ginecologiche che di ostetricia in un unico ambiente di cura. Ci auguriamo, naturalmente, che i progetti vadano in porto nel migliore dei modi, così come per quanto riguarda la Chirurgia, che va implementata, anche per avere un effetto tangibile sulla riduzione delle liste di attesa».

