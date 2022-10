CENTO: dal 21 al 23 ottobre c’è Art&Ciocc

Il tour “Art & Ciocc” a Cento (piazza Guercino) dal 21 al 23 ottobre 2022 –

1^ edizione nella città del Guercino



Stands in funzione:

Venerdì dalle ore 16 alle 21.00

Sabato dalle ore 9 alle 22.00

Domenica dalle ore 9 alle 20.00



Taglio del nastro venerdì 21 alle ore 17.00: la Stampa è invitata.





Una dolce novità, anzi una novità assoluta: arriva all’ombra del Guercino il tour itinerante dei cioccolatieri

“Art & Ciocc” con le sue postazioni (in questo casa saranno una decina) da tutta Italia e che rimarrà nella piazza centrale di Cento da venerdì 21 a domenica 23 ottobre con inaugurazione venerdì alle ore 17.00



Il vicesindaco Vanina Picariello commenta con entusiasmo: “Innanzitutto grazie ad Ascom che ha proposto questo appuntamento che realizzeremo in piena collaborazione. E’ una scommessa che dobbiamo vincere tutti insieme. Con questo evento per la prima volta nella nostra piazza del Guercino vogliamo anche dare il via a futuri appuntamenti, anche di portata nazionale, come lo è del resto anche Art & Ciocc, in grado di richiamare significativi flussi di visitatori che così avranno lo spunto per conoscere tutte le eccellenze che la nostra città ed il nostro territorio sono in grado di esprimere”.





“Si tratta di un iniziativa- aggiunge Silvia Pedriali, la presidente della delegazione Ascom Confcommercio a Cento – che approda per la prima volta a Cento e che ha registrato attenzione e curiosità coinvolgendo le attività del centro storico sia nell’ambito della ristorazione e della pasticceria che del commercio. Con questo evento affermato intendiamo riportare le persone in centro, un appuntamento che è importante dal punto di vista sociale oltre che di valorizzazione del “cuore” della città”.



A corollario degli stands di Art & Ciocc saranno una trentina i negozi che hanno aderito e che realizzeranno vetrine ispirate al cioccolato mentre una decina le pasticcerie ed i ristoranti che proporranno menù a tema.



Un’ inaugurazione coordinata da Roberto Donolato, patron della Mark. Co. & Co. la società organizzatrice dell’evento che porta da quindici anni le prelibatezze del cioccolato artigianale (crudo, bio, vegan) nelle più suggestive piazza italiane . “Si tratta di una conferma per un tour itinerante che in questa provincia ha già avuto una sua forte affermazione: a Ferrara siamo già all’ottava edizione ed ogni anno il successo aumenta – e prosegue Donolato – e sono certo che questa tappa centese avrà attenzione in questa piazza che è un autentico gioiello architettonico anche grazie alla collaborazione massiccia ed entusiasta dei commercianti locali”.

Tra gli sponsor dell’evento Banca Centro Emilia da sempre attenta alle esigenze del territorio e delle attività di vicinato oltre che il Burro F.lli Brazzale di Vicenza.



Gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP. In Piazza del Guercino sarà presente anche un laboratorio didattico Ciokoschool con lezioni di cioccolato gratuite: l’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani offrirà all’interno della sua fabbrica di cioccolato itinerante, lezioni golose a grandi e piccini, con racconti, giochi ed esperimenti alla scoperta del cibo degli dei.

Mi piace: Mi piace Caricamento...