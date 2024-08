L’avventura della Benedetto XIV partirà dalle mura amiche della Baltur Arena

Quest’anno più che mai, tutte le partite saranno speciali e godranno di narrazioni personali, ma i tifosi della Benedetto XIV si saranno già sicuramente segnati alcune date, come quella del 16 ottobre, quando lo storico PalaDozza ospiterà la Sella Cento per la classica contro la Fortitudo. La trasferta a Forlì sarà già alla seconda di campionato, nonché primo degli otto turni infrasettimanali della stagione. Possiamo già immaginare il Settore Zimmer colorare i settori ospiti di tutti i palazzetti di A2, come ad esempio il 27 ottobre a Cantù o il 16 febbraio a Vigevano. L’ultima della stagione regolare sarà ancora alla Baltur Arena, nel ritorno del derby con Forlì, una partita per cuori forti a prescindere dalla posizione in classifica.

Si parte domenica 29 settembre, alla Baltur Arena arriverà la neopromossa Livorno e già avremo occasione di vedere a confronto due tra le tifoserie più calde del campionato. Il girone d’andata si chiude il 5 gennaio e le prime quattro in classifica si sfideranno tra il 15 e il 16 marzo per la Coppa Italia LNP. Le 38 partite, di questo girone unico, termineranno con l’appuntamento del 27 aprile, ultima giornata di regular season.

A quel punto, la prima classificata sarà promossa direttamente in Serie A, mentre le squadre tra il 2° e il 7° posto verranno ammesse ai playoff.

Le squadre, invece, che compongono la classifica dall’8° posizione alla 13° si qualificheranno al Play In, una formula nata qualche anno fa in NBA, ma subito esportata anche in Eurolega. Ma come funziona? Di queste sei squadre, soltanto due passeranno alla post-season e avranno l’opportunità di giocarsi tutto ai playoff. L’8° e la 9° attenderanno le vincenti rispettivamente delle sfide secche tra l’ 11° e la 12° e tra la 10° e la 13°. A quel punto ci sarà una partita unica, in casa delle due meglio piazzate in stagione regolare, contro le vincenti degli spareggi citati precedentemente. DI seguito, 14° e 15° classificata, potranno godersi il meritato riposo e saranno già sicure di disputare la Serie A2 anche nella stagione successiva. Lo stesso discorso non vale, però, per i fanalini di coda, ovvero le squadre dal 16° al 19° posto, che si scontreranno nei Play-Out in una serie al meglio delle 5 e chi avrà la peggio retrocederà in Serie B Nazionale, insieme alla 20° e ultima classificata della stagione regolare. Le date per l’inizio delle fasi finali della stagione sono ancora provvisorie, ma dovrebbero coincidere con la fine di aprile e l’inizio di maggio,

