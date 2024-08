FERRARA: Saluto di commiato per il Col. Mauro Maronese

Nella mattinata del primo agosto il Comandante Provinciale di Ferrara, Col. Alessandro di Stefano, alla presenza di tutti gli Ufficiali e di una folta rappresentanza dall’Arma estense, ha salutato il Col. Mauro Maronese che, dopo trentotto anni, lascia il servizio attivo.

Il Col. Maronese, originario del trevigiano, si è arruolato nell’Arma come carabiniere effettivo nel 1986. Nei trentotto anni di servizio ha rivestito tutti i gradi, carabiniere, vicebrigadiere, maresciallo per poi diventare Ufficiale, ricoprendo diversi incarichi sempre nella linea territoriale in Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed infine in Emilia Romagna dove, dal 2020, nel capoluogo estense ha svolto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale.

Il Col. Maronese ha ricoperto anche numerosi incarichi all’estero essendo stato impiegato in missioni internazionali in Kosovo, Libano, Palestina, Gibuti ed infine in Iraq tra il 2023 e il 2024.

In questi ultimi giorni di servizio il Col. Maronese è stato ricevuto per il saluto di commiato dal Comandante interinale dell’Interregionale “Vittorio Veneto”, Gen. B. Eduardo Ignazio Salvatore Calvi, dal Comandante della Legione “Emilia Romagna”, Gen. D. Massimo Zuccher, nonché dal Prefetto di Ferrara, Dott. Massimo Marchesiello, e dal Procuratore della Repubblica del capoluogo estense, Dott. Andrea Garau.

Il Col. Di Stefano ha ringraziato il Col. Maronese per i trentotto anni di onorato servizio, con particolare riferimento per quanto fatto in questi quattro anni nella provincia ferrarese, formulandogli, a nome di tutta l’Arma estense, i migliori auspici per il futuro.

