L’aumento dell’offerta complessiva con prestazioni erogate anche nei festivi tra le azioni messe in campo in provincia di Ferrara per ridurre i tempi d’attesa.

Le visite disponibili domenica 25 agosto e prenotabili da lunedì 19 agosto

Proseguono gli interventi delle aziende Sanitarie ferraresi per rispondere alle esigenze di salute della popolazione e ridurre i tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.





Per domenica 25 agosto è programmata l’erogazione di:

Visite neurologiche

Visite ortopediche

Visite oculistiche

Visite allergologiche

Le prenotazioni saranno attive a partire da lunedì 19 agosto. Saranno prenotabili, fino ad esaurimento, tramite FSE e con gli altri consueti canali, anche da parte di coloro che hanno già un appuntamento e vogliono anticiparlo.

Le prestazioni delle “Domeniche della specialistica” si aggiungono a quelle già presenti nel sistema, e che verranno erogate di domenica grazie alla disponibilità e all’impegno dei professionisti delle due Aziende.

Le strutture sanitarie che svolgono attività di specialistica nelle “Domeniche della Specialistica” saranno gli Ospedali di Cona, Cento, Lagosanto e Argenta e la Casa della Comunità Cittadella S. Rocco.

Le “Domeniche della specialistica” si aggiungono alle linee di intervento già messe in campo per contenere i tempi d’attesa:

– aumento delle prestazioni in orari serali ed il sabato;

– acquisto di prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia e da privato accreditato;

– assunzione di personale, in particolare nelle branche in maggiore sofferenza, con la previsione di circa 40 nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2024;

– incremento delle prestazioni erogate in telemedicina, in grado di produrre vantaggi sia per i pazienti rispetto alla prossimità delle cure, sia per i professionisti che potranno ottimizzare il tempo lavoro attraverso la riduzione degli spostamenti.

