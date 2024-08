FERRARA – Coesione e professionalità: carabiniere e agenti della polizia locale fuori servizio arrestano ventiquattrenne per spaccio

I sentimenti di amicizia e di coesione nati giorno dopo giorno lavorando fianco a fianco sul campo, hanno fatto sì che al termine di una giornata trascorsa in servizio, un carabiniere effettivo alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ferrara e tre agenti effettivi al corpo di Polizia Locale “Terre Estensi” abbiano deciso di trascorrere in compagnia la serata del 16 agosto per condividere una pizza in centro a Ferrara. Il clima piacevole della serata non ha certamente fatto calare l’attenzione dei quattro operatori di polizia. Alle ore 23.30 infatti, mentre il gruppo si trovava in via delle Volte, non ha potuto fare a meno di notare un giovane, successivamente identificato in un ventiquattrenne di origine straniera che, dopo aver confabulato con fare sospetto con un uomo, cedeva a quest’ultimo una dose di sostanza stupefacente in cambio di una somma di denaro. Il militare e gli agenti non ci hanno pensato su due volte e sono intervenuti immediatamente bloccando i due uomini. Nella disponibilità dell’acquirente è stata trovata una dose pari a 1,1 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish mentre, occultata sulla persona dello spacciatore, è stato rinvenuto un panetto della stessa sostanza, pari a 51 grammi. Il tutto è stato immediatamente sottoposto a sequestro. I due sono stati quindi accompagnati presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara da un equipaggio della Sezione Radiomobile intervenuto in supporto ai colleghi. Al termine degli accertamenti il ventiquattrenne è stato quindi tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma “Della Sala” mentre, l’acquirente, è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata del 17 agosto, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato ed il giovane è stato rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo.

