LETTERA AL DIRETTORE: ALBERONE, Ufficio Postale chiuso. Per quanto tempo?

Gentile Dott. Monari sono Walter Gnudi di Alberone ex presidente dimissionario della consulta della giunta Toselli; vorrei portare a conoscenza riguardo alla chiusura dell’uff. postale di Alberone, dal giorno 26/01/24 ad oggi 31/01/24 sono passato davanti, ho notato che i seguenti lavori di inagibilità non sono ancora iniziati, questo non il modo di amministrare, quando si da un inizio lavori le ns. istituzioni dovrebbero mettere anche un termine presunto, in quanto il popolo deve sapere per quanto tempo dovrà spostarsi, per cause che ad oggi comportano troppe spese a carico di noi umani, specialmente di noi anziani, che molti non sanno come spostarsi, o meglio devono chiedere ai propri figli o nipoti per farsi portare. Queste ingiustizie create da certe amministrazioni usando un modo scorretto nei confronti degli anziani e tutta la cittadinanza. Chi amministra deve avere capacità e lavorare con legalità che nelle ns. istituzioni che manca da una vita. Chi vi scrive, quando noi eravamo nella consulta la prima cosa che abbiamo fatto: è mettere la pedana per i disabili, in quanto era più di 40 anni che non esisteva, questo per dire che le istituzioni che vengono a controllare nel privato sarebbe meglio che loro le rispettassero. Tutto questo non può essere accettabile nei confronti di privati, mettendo in difficoltà tutto il popolo, questo lo dico a tutti gli amministratori di qualsiasi corrente siano. Faccio un appello a tutte le consulte di visionare meglio i lavori che i ns. amministratori non eseguono nei confronti di noi umani che lavoriamo con tanta onestà e di legalità. Cordiali saluti Walter Gnudi

