LETTERA AL DIRETTORE: La Chimera chiamata Teatro … e le colpe?

Gentile direttore,

ho letto con molta attenzione e una certa trepidazione le parole del Sindaco circa la situazione del Teatro Borgatti, e in particolare mi ha colpito la seguente frase: “in questi mesi complicati non è mancato il confronto con le attività economiche e con i residenti della zona, in particolare di Via Campagnoli. Queste ultime hanno sicuramente stretto i denti e fatto dei sacrifici, per i quali li ringrazio. “Su quanto accaduto, se ci sono colpe, saranno probabilmente stabilite da qualche autorità, ma è indubbio che l’attuale amministrazione ne porta la responsabilità politica e ringraziare i commercianti per i sacrifici fatti è un po’ poco, e sa anche da presa in giro, perchè almeno sarebbero state necessarie delle scuse (ma forse queste sono state fatte privatamente, tra una foto col sorriso e l’altra) e anche delle conseguenze politiche, magari le dimissioni di qualcuno. Ma se lasciano basite le parole del sindaco, fa anche specie il silenzio assordante dei commercianti, se non qualche voce individuale, messa subito a silenzio dagli strenui alfieri del sindaco con la solita tiritera “ma vi lamentate sempre”, beh, se non ci si lamenta della situazione del teatro…Con cordialità

Marco Cevolani

