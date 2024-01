LETTERA AL DIRETTORE: “Degrado ovunque nella città di Cento”

Buonasera,

ho letto sul vostro sito l’interessante rubrica “Lettera al direttore”.

Mi trovo d’accordo, così come credo altri cittadini, sulla situazione di degrado in cui riversa la nostra città. In special modo le cataste di rifiuto dovute, in primis, alla poca civilità di tante persone e, a mio parere, ad una mancata campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione.

Vicino alla mia abitazione, in vicolo Sant Agostino, lo spazio retrostante al cassonetto è da tempo una discarica a cielo aperto.

Chiaramente ho segnalato alla polizia municipale e sull’ app Municipium lo stato.

Allego foto di come, da domenica sera (così come numerose volte in passato), versi la situazione.

Grazie e cordialità.

Lettera firmata

