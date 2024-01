LETTERA AL DIRETTORE: “Disinteresse per il servizio bibliotecario”

Buon giorno, Sono madre di tre figli che amano molto frequentare la biblioteca per poter osservare e sfogliare i libri in essa esposti. Purtroppo da quando la biblioteca è ubicata nel teatro di Cento, non è più possibile permettere questa esperienza di avvicinamento alla lettura. Non mi capacito di questa situazione e dato che Cento è una cittadina d’ arte e cultura non comprendo questo disinteresse o poco investimento nei confronti di un servizio bibliotecario efficiente e rispondente alle esigenze dei propri cittadini. Distinti saluti Eufemia

