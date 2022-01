LETTERA APERTA DELLA AUSL: Vaccini Covid per bambini dai 5 agli 11 anni: cosa devi sapere

Cari genitori,

come saprete i vaccini Covid-19 sono ora disponibili per i bambini dai 5 anni in su. Lo stiamo somministrando presso 12 centri vaccinali, in orari il più possibile compatibili con quelli scolastici e in ambienti resi più confortevoli ed accoglienti per i bambini, per aiutare a proteggere i nostri figli da questa malattia.

Ora che è ripreso l’anno scolastico, vaccinarsi fornisce un importante livello di protezione soprattutto per tuo figlio, ma anche per la tua famiglia e gli altri.

Sappiamo che come genitori/tutori vi siete posti molte domande e certamente avrete bisogno di più informazioni sul vaccino, sulla sua efficacia e su eventuali rischi della vaccinazione.

Ecco cosa dovete sapere.

I bambini possono essere infettati da COVID-19, sviluppare la malattia, ammalarsi gravemente, soffrire di complicazioni di salute a breve e lungo termine e diffondere COVID-19 ad altri. In alcuni casi, fortunatamente molto rari, la malattia può anche portare a morte

Il vaccino COVID-19 è sicuro ed efficace per i bambini di età fra i 5 e gli 11 anni.

“Raccomandiamo la vaccinazione nei bambini tra 5 e 11 anni, in quanto capace di prevenire casi severi, sia pur rari, dovuti direttamente al virus o alle sue complicanze infiammatorie, di ridurre disagi per gli stessi bambini e le loro famiglie e di aumentare in generale i loro gradi di libertà. La raccomandazione è ancora più forte se il bambino soffre di patologie croniche , e se convive o ha contatti stretti con adulti anziani o fragili” affermano in un documento le società scientifiche di riferimento per la pediatria (SIP, FIMP, ACP, FIARPED).

La vaccinazione contro il Covid-19 è stata studiata attentamente nei bambini. L’Autorità Europea (EMA) e Italiana (AIFA) per il rilascio dell’autorizzazione all’uso dei vaccini, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il gruppo di esperti che lavora con loro hanno esaminato i dati degli studi clinici. Tutti concordano sul fatto che la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni è sicura ed efficace. Negli studi clinici condotti per valutare il vaccino, la vaccinazione è risultata efficace per oltre il 90% nella prevenzione del Covid-19 nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

A differenza di molti farmaci, il dosaggio del vaccino Covid-19 non varia in base al peso del paziente ma in base all’età. I bambini di età compresa tra 5 e 11 anni ricevono una dose adeguata all’età che è la giusta quantità che è stata trovata per proteggere al meglio i bambini negli studi clinici. Il vaccino Covid-19 per bambini dai 5 agli 11 anni ha gli stessi principi attivi del vaccino somministrato ad adulti e adolescenti. Tuttavia, la dose di vaccino somministrato ad adulti e adolescenti non può essere somministrata ai bambini.

La sicurezza del vaccino Covid-19, già valutata negli studi clinici per l’autorizzazione, continua a essere monitorata. Ciò include il rischio di miocardite e pericardite nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Tuttavia, sono rari gli eventi sanitari gravi, comprese eventuali reazioni allergiche gravi, la miocardite e la pericardite, dopo la vaccinazione contro il COVID-19 e questi effetti collaterali sono comunque trattabili.

I benefici della vaccinazione contro il Covid-19 tra i bambini superano i rischi noti e potenziali.

Alcuni effetti collaterali sono segni normali che il vaccino sta funzionando.

Il vostro bambino potrebbe avere alcuni effetti collaterali, così come per ogni farmaco che viene somministrato. Questi sono segni normali che il suo corpo sta costruendo una protezione contro il virus.

Alcuni effetti collaterali comuni sono:

Dolore, arrossamento o gonfiore al braccio

Stanchezza

Male alla testa

Dolore muscolare, brividi o febbre

Nausea

Se tuo figlio manifesta una grave reazione allergica dopo aver ricevuto un vaccino COVID-19, le strutture sanitarie sono pronte ad intervenire per risolvere il problema. La maggior parte delle volte, le uniche cose di cui tuo figlio potrebbe aver bisogno dopo la vaccinazione sono il riposo, un antidolorifico senza aspirina e un asciugamano fresco nel sito di iniezione.

Dopo la vaccinazione, vi verrà dato l’appuntamento per la seconda dose e alla fine del percorso vaccinale vi verrà rilasciato il certificato, anche in formato digitale.

Prenotate dunque un appuntamento utilizzando i consueti canali: sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup); farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online col Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb; prenotazione telefonica al NUMERO VERDE 800 532 000 da lunedì a venerdì ore 8-17; sabato ore 8-13.

Oppure aderite ai nostri open day.

Vi aspettiamo e siamo pronti ad aiutare il vostro bambino e la vostra bambina a proteggersi dal Covid-19!

