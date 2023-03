LETTERA IN REDAZIONE: SOCCORSO AL PRONTO SOCCORSO

SOCCORSO AL PRONTO SOCCORSO

Le notizie odierne di un declassamento del Pronto Soccorso di Cento, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, sono inquietanti. Al limite del drammatico.

La Sanità è regionale e quindi dipende in tutto e per tutto dalla Politica. E fare Politica significa fare delle scelte.

Ora, non me ne frega niente del colore politico di chi gestisce la Regione (che ho anche votato, tra l’altro), ciò che pretendo, da uomo e cittadino, che si faccia una OPERAZIONE VERITÀ sulle intenzioni che la Regione ha per il S.S. Annunziata.

E questa OPERAZIONE VERITÀ la deve fare l’Amministrazione comunale di Cento, per poi unire le forze locali, TUTTE, e mobilitarsi, INSIEME AI CITTADINI, per difendere il bene più prezioso che abbiamo: il nostro Ospedale.

Marco Gallerani

