LIBERTÀ PER CENTO – AREA EX SIM BIANCA : “l’amministrazione PD ed orgoglio centese approvano una nuova colata di cemento”

PREMESSA – L’origine della attuale situazione .1998 SETTEMBRE , amministrazione APC , giunta PAOLO FAVA II .Con l’adozione della variante generale al PRG l’area viene trasformata da destinazione produttiva a uso prevalentemente residenziale . Sottoposta a strumento urbanistico preventivo , ovvero piano particolareggiato.1998 NOVEMBRE , 2.11.1998 il tribunale civile di Ferrara, sezione fallimenti , con atto del giudice DOTT. GUERNELLI trascrizione N. 10452.1/1998 repertorio N. 1672 trasferisce la proprietà alla CENTO LEASING SPA , rappresentata dal Rag. Stefano Borghi che ha comprato all’asta il bene .A seguito di tale trasferimento il nuovo ed ANCORA OGGI proprietario chiede al SINDACO FAVA in data 1.2.2001 l’autorizzazione a presentare il piano particolareggiato relativo all’area . L’autorizzazione viene accolta con DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE Nr. 20 del 26.2.2001 , amministrazione a maggioranza APC .Dopo circa 6 ANNI ….(sic ) e precisamente in data 11.1.2007 prot. Nr. 1171 la Cento leasing spa ha presentato al Comune di Cento , sindaco TUZET, una proposta di piano particolareggiato che dovrà essere valutato alla luce degli interventi di BONIFICA in corso dell’area in esame .

con nota prot. 25181 del 20.06.2007 sindaco TUZET , la richiesta di approvazione del piano particolareggiato è stata definitivamente rigettata, in ragione della sussistenza, all’epoca, di contaminazioni nel sottosuolo e di un conseguente procedimento di bonifica in corso, che fu giudicato idoneo a rendere l’area non adatta alle trasformazioni urbanistiche proposte;

BONIFICA DELL’AREA .In seguito, per lunghi anni l’area ha subito un degrado progressivo ed ha imposto ai cittadini la convivenza con una situazione sempre più insostenibile, al punto che il sottoscritto più e più volte ha presentato in CONSIGLIO COMUNALE interrogazioni in merito . In data 9.12.2015 il SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO con Determinazione n. 1457 Avente come Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE CDS DEL 23/11/2015: SITO INQUINATO “EX SIM BIANCA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA.

Ha Stabilito fra l’altro al punto 5 che :

“ di stabilire che l’analisi di rischio approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato e che eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente; “…..

LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 74 DEL 11.9.2024 CON VOTO FAVOREVOLE DELLA AMMINISTRAZIONE ACCORSI E DI ORGOGLIO CENTESE riporta fra l’altro : …… omissis “ Dato atto che, negli anni seguenti, le operazioni di bonifica hanno avuto positivo corso e conclusione, e con nota di cui al prot. 44145 del 28.08.2017 fu trasmessa da ARPAE al Comune di Cento la “Certificazione di avvenuta bonifica” DET-AMB-2017-4517 del 28.08.2017;…….”

VALUTAZIONI POLITICHE.IL “MODELLO CONCETTUALE contemplato “ nella determina 1457 del 2015 è ancora valido a distanza di anni ? Chi lo può certificare in modo assoluto ? La trasformazione da area industriale ad area residenziale è stata fatta dal ex sindaco FAVA e ciò ha dato un considerevole incremento OGGETTIVO di valore alla area acquisita all’asta dalla società CENTO LEASING SPA.L’ex sindaco FAVA ha avuto in passato incarichi nella stessa società cento leasing spa .Il sottoscritto ha presentato in passato un ODG in consiglio al fine di trasformare l’area in verde pubblico anche acquistando con fondi UE l’area stessa . Oggi ancor più possibile con i fondi del PNRR che destina 59 miliardi alla transizione ecologica con un paragrafo specificatamente dedicato alla piantumazione di alberi ed al RINVERDIMENTO DELLE AREE URBANE .La città è in calo demografico e di posti di lavoro ( ex VM , ex CASSA , crisi dell’indotto creato dalla generale crisi del mercato auto sia in Italia che in UE ) .La situazione del traffico veicolare è nel caos provocato fra l’altro dalla mancata adozione di UN PIANO DEL TRAFFICO che nella zona in oggetto è attraversato dal flusso veicolare proveniente dalla vicina Pieve di cento , via ponte vecchio , in orari entrata e uscita dal lavoro .La legge regionale tuttora in vigore prevede un minimo di 50 mq per abitante di verde pubblico il che determina una necessità di 175 ettari di verde a fronte di circa 100 attuali .Il progetto presentato in consiglio prevede nello scenario 1 un 90% di residenziale con 13.700 mq di immobili ad uso abitativo e 161 abitazioni con probabile assetto definitivo di oltre 300 auto che dovranno da quel conglomerato entrare ed uscire .Lo scenario 2 è più diversificato ma comporta comunque un 39% di residenziale e un 24% di “ senior housing “ … non si poteva scrivere casa di riposo di lusso per anziani ? Ho ascoltato il consiglio comunale ed obiettivamente ho udito tali fanfaluche che sicuramente non avrei sopportato oltre , sopratutto in merito alla efficienza dell’attuale amministrazione.CONCLUSIONI .LPC ha perso le elezioni .LPC non avrebbe consentito di arrivare ad una situazione del genere . LPC non deve NULLA a nessuno ne ha avuto a che fare con gli INTERESSI economici cittadini , MAI e MAI avrà a che fare .Riteniamo che questo genere di speculazioni siano superate dal tempo , dalle VERE necessità della città , dalla situazione economica che vede un reddito medio BASSO ( 20.000€) e che per attirare NUOVI abitanti deve prima di tutto fornire servizi ADEGUATI , moderni , fruibili , friendly e poco costosi .Suggerirei alla amministrazione di ampliare le proprie visioni ma soprattutto di essere più autorevole ed indipendente e di pensare alle PRIORITÀ DELLA CITTÀ , non ai desiderata dei soliti noti. Non bastano più una partita di basket o una sfilata di carnevale . Le nostre idee per il futuro saranno presto pubblicate .MARCO MATTARELLI PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

