LA SELLA CENTO ESCE SCONFITTA DOPO UNA BUONA PROVA CON FORLI’

A16 giorni dall’inizio del campionato, la Sella Cento incontra Forlì, nella prima semifinale della Us Basket Cup di Modena. A seguire, poi, la sfida tra Cremona e Rimini.

La squadra di Coach Di Paolantonio si presenta a questo appuntamento senza Tamani e Tanfoglio, alle prese ancora con il problema alla caviglia uno e un affaticamento muscolare l’altro. Presente in panchina anche il nuovo aggregato Niccolò Basile, che prenderà parte ad allenamenti e amichevoli di questa fase di pre season.

La Sella parte con Berdini, Henderson, Delfino, Davis e Benvenuti, per la Unieuro, priva di Dawson, invece, Tavernelli, Harper, Gaspardo, Pollone e Del Chiaro.

Davis segna i primi due della partita, dopo due ottime difese soprattutto di Delfino. Forlì entra in partita con la difesa press a tutto campo e la transizione in contropiede. Qualche palla persa di troppo per la Sella, viziata dalla pressione di Forlì che riesce a procurarsi diversi giri in lunetta e chiude avanti la prima frazione di questo scrimmage 19-12.

Sperduto sblocca la Sella con una tripla in uscita dai blocchi e Benvenuti trova un gran canestro in sottomano rovesciato e un jumper dalla media che riporta ad un possesso la Sella, poi sempre l’asse Sperduto-Benvenuti porta in vantaggio i biancorossi. La Benedetto gioca bene e si passa la palla in attacco, liberando Davis che dall’angolo è quasi una sentenza. Delfino trova benissimo Benvenuti e la Sella continua a macinare gioco in attacco, con Henderson che si iscrive al match da tre punti. Forlì alza l’intensità difensiva e riesce a contrastare l’attacco centese, il primo tempo si chiude 35 pari.

Benvenuti dimostra di avere mano da tre punti e la Sella gioca diversi possessi difensivi di alto livello, poi Berdini segna quattro punti in fila, rispondendo al momento di onnipotenza offensiva di Parravicini e la Sella torna avanti, in una partita molto tirata. La Benedetto costruisce e tira bene da tre punti, con Alessandrini che poi trova anche due punti al centro dell’area. Forlì rimane appiccicata e pareggia con il gioco da tre punti di Cinciarini. La Sella alza il muro e costruisce in attacco, per un mini parziale di 5-0. Il terzo quarto finisce 52-57.

Sperduto continua a sparare da tre punti e porta a +7 la Benedetto, poi Pascolo inventa due sottomano dei suoi e Harper si alza da tre dal palleggio e Forlì torna in parità. Harper inventa ancora in fadeaway poi Benvenuti pareggia dal pitturato e finale in volata nella prima semifinale dell’Us Basket Cup di Modena. Moretti porta a casa un grande difesa contro Gaspardo, culminata con una stoppata e tutta la panchina si alza ad incitare il giovanissimo lungo di D Paolantonio. Parravicini trova un gioco da tre punti pesante, ma la Sella non molla e rimane a contatto. Gaspardo schiaccia in contropiede e porta a +6 Forlì, la Sella aggredisce e recupera un pallone regalandosi un’ultima chance a 30” dal termine. La Benedetto non trova punti e la gara si spegne sul 76-70 Forlì.

SELLA CENTO: Basile, Ramponi, Henderson 3, Alessandrini 5, Berdini 7, Delfino 6, Moretti 2, Sperduto 11, Davis 20, Benvenuti 16, Nobile

UNIEURO FORLI’: Tavernelli 4, Harper 23, Pollone 3, Gaspardo 9, Del Chiaro 4, Parravicini 12, Cinciarini 9, Pascolo 4, Magro 4, Pinza 4

Le parole di Coach Di Paolantonio:

“E’ stato un bel test, contro una squadra forte, nella prima partita ufficiale. Ho visto dei passi avanti, ma anche qualcosa su cui migliorare, ad esempio la difesa sul lato debole o la pressione sul pick & roll. Ci sono dei piccoli errori individuali da limare, ma ci stiamo lavorando. Il risultato, in questo momento, conta il giusto. Ho visto voglia di vincere e domani c’è un’altra bella sfida, sperando di uscire senza troppi acciacchi.”

