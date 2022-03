LIBERTÀ PER CENTO : Un DUP strategico senza strategia

Il consiglio comunale del 17.2.2022 con il solo voto contrario della lega , ha approvato a larga maggioranza il DUP ( documento unico di programmazione – sezione strategica ) della giunta ACCORSI . LIBERTÀ PER CENTO non è in consiglio comunale ma siamo una attore della politica cittadina e come annunciato riportiamo alcune nostre riflessioni , per altro già fatte nel corso della nostra quarta convention del 18 febbraio 2022 . Come prima cosa rileviamo che le scuole di corporeno verranno ACQUISTATE ( p. 197/201) La cifra destinata alla operazione non è specificata. Quindi in una città che sta invecchiando , con il numero di abitanti in calo da 10 anni ( – 473 nel decennio 2011-2021 ) con un traffico caotico e disordinato si acquista un immobile enorme destinato a scuola per circa 170 bambini nonostante la riapertura delle Pascoli. In sostanza a fronte di una popolazione di 6611 alunni ci sono decine di milioni di impegno finanziario – già impegnato o speso -. Non pare esserci una soluzione STRATEGICA per la ventennale carenza di palestre per scuole .

Nel programma triennale delle opere pubbliche non c’è traccia di investimenti sulla popolazione anziana che rappresenta la parte preponderante degli abitanti, – 23% di ultra sessantacinquenni – tantomeno della realizzazione della bretella di corporeno ( pur annunciata a pagina 174/201), sparito pure il fantasmagorico progetto di recupero del ex macello. in compenso tante belle parole prese dalla politica economica della regione Emilia-Romagna. Tralasciamo le improvvide previsioni sul quadro macroeconomico, tratto dai documenti governativi con illusorie previsioni di inflazione al 2% ,PIL al,6% ecc. ecc. , inoltre nelle note sul settore credito ci si vanta del primo posto in provincia per entità di depositi procapite ( circa 25.000€) e non si dice una parola sulla enorme distruzione di ricchezza perpetrata con la perdita della ex CRCento spa .

Nessuna linea strategica per le partecipate , si chiuderà nell’oblio il buco di mezzo milione di ente territorio , si continua a finanziare CMV servizi srl e per Clara spa non c’è nessuna strategia alternativa concreta , per CMV energia & impianti un futuro ancora nebuloso di bio-digestore e/o fusione . Viene confermata la necessità di AUMENTARE la addizionale Irpef già predisposta dalla precedente amministrazione TOSELLI ( p. 108/201 ) . Il debito che oggi è di 22,4 MILIONI viene dichiarato come obiettivo IN RIDUZIONE ma con il contenimento della spesa corrente (p. 198/201) il che comporterà inevitabilmente dei vincoli dato che le rate dei mutui sono ancora parzialmente sospese . In merito alla sicurezza non viene identificata una chiara azione di contrasto ai sempre più frequenti episodi di disordini , risse , microcriminalità diffusa . Gli obiettivi “ strategici “ : CENTO AUDACE – FELICE – PLURALE ricalcano in pieno i manifesti elettorali della campagna elettorale, in sostanza propaganda . Mi auguro diventino fatti CONCRETI i proclami di audacia felicità e pluralismo , non semplici slogan , specialmente per il recupero delle aree ex industriali dismesse ed abbandonate e con il concorso trasparente dei cittadini , per il richiamo di investimenti per creare nuovi posti di lavoro al fine di sostituire quelli già persi ( stellantis ed ex CRCento SPA) , per fare della città una zona friendly. Resta l’auspicio sulla TRASPARENZA , SUL VERDE PUBBLICO , SULLA VIABILITÀ SOSTENIBILE e sulla SALUTE che per non essere solo slogan vanno praticate con metodo , coraggio , mezzi finanziari , al momento non dichiarati .

In definitiva il messaggio di SPERANZA più e più volte lanciato nel DUP strategico che non contiene nessuna strategia concreta ne nessun mezzo per attuarla si traduca in ATTI DI GESTIONE chiari , coraggiosi , comprensibili. Senza la solita retorica paternalistica che la sinistra da sempre pratica .

MARCO MATTARELLI PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LIBERTÀ PER CENTO

