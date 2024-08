LIBERTÀ PER CENTO: “una politica oscena in una città smarrita”

Osserviamo il dibattito politico di questo agosto 2024 e non ci stupiamo .Anche Le dimissioni del ex sindaco TOSELLI da consigliere comunale non ci stupiscono .Non restiamo nemmeno stupiti della delusione dei cittadini in merito all’operato del attuale amministrazione ACCORSI . LPC denuncia da anni il decadimento della politica locale .Libertà per cento ha perso le elezioni . Abbiamo appoggiato un candidato debole, sbagliato . Dovevamo ricandidare marco MATTARELLI come tutti si aspettavano , avremo avuto una voce libera autorevole e critica in consiglio comunale . Abbiamo creduto che in dieci anni di consiglio comunale proporre le nostre ricette di trasparenza , competenza , serietà e riduzione degli sprechi e dei PRIVILEGI avrebbe pagato , invece NO. Non ha pagato , non è servito , è stato tutto inutile. L’influenza delle lobby cittadine sulla politica locale al pari della situazione nazionale ha indebolito progressivamente l’etica della politica e il suo livello di indipendenze per lasciare il posto ad elementi sempre più deboli , politicamente, professionalmente, personalmente. LPC avrebbe da subito ripristinato i palazzi storici danneggiati dal sisma in primis le scuole Pascoli ed il municipio . non avremmo speso complessivamente oltre 11 milioni fra affitti e acquisto finale per le scuole di corporeno che la giunta ACCORSI ( o il PD ? ) ha acquistato contro i modesti costi di ripristino della Pascoli che inizialmente la regione stabilì in cifre irrisorie . Non saremmo costretti a pagare oltre 150.000 € annui di affitti per gli uffici comunali , per palazzo Piombini e per via XXV aprile , obbligati a tenerli almeno per altri 4 anni se tutto va bene , ma non credo , saranno molti di più . I nodi vengono al pettine , tutti e per questo vediamo emergere il profilo di una città sudamericana , come già detto in un nostro precedente comunicato politico .Non ci pare di vedere per la città un futuro audace – felice – plurale . Piuttosto un futuro di tasse, minori servizi, margini ristrettì di manovra e il fantasmagorico PNRR sarà la causa di tagli al bilancio comunale .Infatti la bozza di decreto attuativo preparata dal MEF prevede tagli alla spending review dei comuni in base ai fondi del PNRR , chi ha avuto più progetti finanziati dal piano subisce tagli maggiori . Il conto è di 250 milioni ma fa parte di una cura che fino al 2028 vale 1,25 miliardi di TAGLI , ovvero di sacrifici fiscali come già detto in un precedente nostro comunicato e come ha confermato l’assessore al bilancio GAIANI nel ultimo consiglio comunale del 31.7.24 SPERIAMO DI SBAGLIARE ma ci pare di vedere in città una situazione simile alla ex CRCento spa : tutti applaudivano scelte inopportune e sbagliate. Solo il solito MATTARELLI rilevava fatti incoerenti . Tutti sanno come è andata . AUSPICHIAMO una ripresa di AUTOREVOLEZZA e di INDIPENDENZA della politica che non può essere mezzo per la carriera personale dei politici e per occupare posti e percepire lauti stipendi promettendo benessere ai cittadini .L’astensione degli elettori arrivata ad oltre il 50% è la più grande bocciatura senza appello alla attuale politica nefasta , inutile e sottomessa a disegni assolutamente estranei alla tutela dei cittadini e del denaro pubblico .MARCO MATTARELLI PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

