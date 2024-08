GUARALDI RISPONDE A FRANCESCHELLI:”Excusatio non petita, accusatio manifesta”

Dopo il botta e risposta, tra le varie forze politiche, sulla vicenda Caldarone, interviene in risposta a Franceschelli il Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia Cento Alessandro Guaraldi.” Rimango esterrefatto dalla risposta che il Consigliere Franceschelli ha voluto dare al Senatore Balboni, bastava leggere il comunicato del Senatore per capire che la frase, citata da Franceschelli in risposta, fosse rivolta ai seguaci social del Sindaco e non del PD, evidentemente se il PD si sente chiamato in causa qualcosa c’entra. Scusa non richiesta, accusa manifesta. “Continua Guaraldi:”Continuano ad arrivare lezioni di moralità dalla sinistra che molto volentieri rimando al mittente, ricordo che solo pochi mesi fa è stato considerato dalla maggioranza irrispettoso un ordine del giorno dove si chiedevano dati sulla sanità. Ricordo inoltre che proprio il Consigliere Franceschelli, in quota PD, detiene il ruolo di Presidente della Commissione I Bilancio, ruolo che per garanzia dovrebbe esser assicurato all’opposizione. Sempre parlando di sanità, il democratico PD di Cento non ha nemmeno permesso a nessun consigliere, della maggior coalizione di opposizione, di andare in Regione in rappresentanza del Comune per difendere la sanità locale. Inutile aggiungere altro “Conclude Guaraldi: “In questi giorni si sono alzati molto i toni nel dibattito politico, auspico che si possa tornare a parlare di temi concreti, cosa che dall’amministrazione continua a non avvenire.”

