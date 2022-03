LIDO DEGLI ESTENSI: Circola con l’auto sequestrata con divise da Guardia Giurata

Martedì mattina 15 marzo 2022, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio operati dai Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi, i militari di quel comando procedevano al controllo di una BMW 320 sospetta, che stava percorrendo viale Alessandro Manzoni. L’autoveicolo, da un primo controllo in banca dati delle forze di polizia risultava sottoposto a sequestro, da parte dei Carabinieri di Faenza nel febbraio ultimo scorso e per questo non autorizzato alla circolazione. La pattuglia decideva quindi di procedere ad una verifica più approfondita, sia del guidatore che dell’auto, rilevando che l’uomo, un 50 enne ferrarese era già noto alle forze di polizia che non risultava proprietario del veicolo, nel bagagliaio trasportava delle uniformi da Guardia Particolare Giurata, nonché numerosi Badge. Il conducente, che asseriva di essere una GPG, veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, l’autovettura risottoposta a sequestro amministrativo e penale, mentre per le uniformi sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri al fine di verificarne la provenienza e le ragioni per cui l’uomo le custodiva nell’auto di proprietà di un terzo, quest’ultimo denunciato in stato di libertà per violazione dei doveri inerenti alla custodia dei beni sottoposti a sequestro.

