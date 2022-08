LIDO DELLE NAZIONI: I CARABINIERI, SULLE TRACCE DEGLI AUTORI DELLA RISSA DEL 23 LUGLIO, ESEGUONO 4 PERQUISIIZONI

IL FATTO:

LO SCORSO 23 LUGLIO, ALLE 2 DI NOTTE, NUMEROSE PATTUGLIE DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI COMACCHIO ERANO INTERVENUTE NEL LUNGOMARE ITALIA OVE ERA STATA SEGNALATA UNA RISSA TRA ALCUNI GIOVANI. SUL POSTO APPURAVANO CHE EFFETTIVAMENTE, POCO PRIMA, VI ERA STATO UNO SCONTRO TRA DUE FAZIONI, DILEGUATESI ALL’ARRIVO DEI MILITARI. LE PRIME INDAGINI CONSENTIVANO DI IDENTIFICARE UNICAMENTE UN 19ENNE, RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI MILANO, CHE ERA STATO FERITO AL CAPO CON UNA BOTTIGLIA DI VETRO. IL GIOVANE VENIVA SOCCORSO DAL 118 E PORTATO IN OSSERVAZIONE ALL’OSPEDALE DI CONA. FORTUNATAMENTE NON RIPORTAVA GRAVI CONSEGUENZE. NELLA VICENDA, EMERGEVA ANCHE CHE IL GESTORE DI UN BAGNO, CHE AVEVA ASSISTITO ALLA RISSA ED ERA INTERVENUTO PER SEPARARE I CONTENDENTI, ERA STATO ANCH’EGLI AGGREDITO E DERUBATO DEL PROPRIO SMARTPHONE, POI RINVENUTO SULLA VICINA SPIAGGIA, DANNEGGIATO.

LE INDAGINI:

I CARABINIERI DEL POSTO FISSO DI LIDO DELLE NAZIONI, COADIUVATI DAI COLLEGHI DEL NUCLEO OPERATIVO DELLA COMPAGNIA E DELLA STAZIONE DI PORTO GARIBALDI E COORDINATI DAL MAGGIORE TRECCANI, UFFICIALE COMANDANTE, INIZIAVANO IMMEDIATAMENTE UNA CAPARBIA ED ARTICOLATA ATTIVITA’ INVESTIGATIVA CHE CONSENTIVA, NEL VOLGERE DI DUE SETTIMANE, DI INDIVIDUARE UNA CERCHIA DI SOSPETTI. SULLA BASE DELLE POSITIVE CONCORDANZE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA CIRCA IL LAVORO SVOLTO DAI CARABINIERI, NELLA MATTINATA ODIERNA,NEL TERRITORIO DELLA COMPAGNIA DI COMACCHIO, VENIVANO ESEGUITI QUATTRO DECRETI DI PERQUISIZIONE DELEGATA, FINALIZZATI A CONSOLIDARE IL QUADRO INDIZIARIO DEGLI INVESTIGATORI. IL MATERIALE SEQUESTRATO, CHE COMPRENDE ALCUNI SMARTPHONE, VARI CAPI D’ABBIGLIAMENTO NONCHÈ DUE COLTELLI A SERRAMANICO, UNA MAZZA DA BASEBALL ED UNO SFOLLAGENTE RETRATTILE, SARA’ SOTTOPOSTO AD UN ATTENTO VAGLIO PROBATORIO. PROSEGUONO INTANTO APPROFONDITE ATTIVITA’ D’INDAGINE PER FARE PIENA LUCE SULLA VICENDA.

