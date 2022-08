Interventi per la cataratta: si opera anche in agosto

grazie alla convenzione di AUSL FE con Quisisana

L’obiettivo è quello di limitare i tempi d’attesa per gli interventi chirurgici ambulatoriali di correzione della cataratta. Per perseguirlo, l’AUSLFE ha siglato per il mese di agosto 2022 una convenzione con l’ospedale privato accreditato “Quisisana” di Ferrara che consentirà l’abbattimento dei tempi di attesa “del 50 per cento per i cittadini della provincia di Ferrara in lista di intervento chirurgico nelle sedi di Cento, Argenta e Copparo” afferma il responsabile unico della specialistica ambulatoriale e liste d’attesa di Ausl Fe Mirco Santini. Che spiega: “Abbiamo programmato 15 sedute operatorie che significa che nel mese di agosto, grazie a questo progetto straordinario, possiamo arrivare a trattare 192 pazienti”. L’obiettivo era anche quello di dare continuità all’attività chirurgica ambulatoriale oculistica che di solito viene sospesa nelle sedi erogative istituzionali nel mese di agosto.

Santini aggiunge che la convenzione con Quisisana “è stata possibile in quanto l’ospedale privato è accreditato (nello specifico ha di recente ottenuto l’accreditamento regionale per l’attività di chirurgia ambulatoriale) e dunque può eseguire in nome e per conto di Ausl Ferrara questo tipo di prestazioni”. E ancora: “L’ospedale privato ci mette a disposizione gli ambienti, le sale operatorie, il personale di sala e gli anestesisti mentre i medici che effettueranno gli interventi sono quelli che già operano in Ausl. La quota principale di sedute, inoltre, sarà eseguita dal dottor Pietro Maria Talli specialista ambulatoriale oculista reclutato per incrementare appunto questo tipo di chirurgia”.

Santini puntualizza inoltre che “le sedute nell’ospedale privato sono programmate per il lunedì, il martedì e il venerdì” ma “affinché il progetto ambizioso di ridurre i tempi di attesa funzioni” – e fa un invito agli utenti – “è importante che chi viene contattato per effettuare la seduta operatoria in questo periodo di meritato riposo dal lavoro, per quanto sia possibile, non rimandi l’appuntamento,”

L’ospedale privato di Viale Cavour ha messo a disposizione un ampio parcheggio affinché le persone possano accedere comodamente agli ambienti sanitari.

