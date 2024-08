Lido di Savio: Il centese ‘Macio’, al secolo Massimo Cremonini, vince la ‘Village Cup’

Torna l’imperatore di Lido di Savio, il Macio vince anche quest’ anno la Lido di Savio Village Cup.

L’Hotel Classic con la formazione mista uomo e donna composta da: Nicolò,Matteo, Andrea,Alex,Diego,Sara.

Battendo squadre del tutto rispetto come l’Hotel David agli ottavi, l’hotel Rock ai quarti e il Delle Rose in semifinale.

In finale hanno trovato la squadra del Bagno Sorrisao che sono stati schiacciati 11-2. Anche questa volta é stata determinante la spinta del coach che é riuscito a portare a casa la coppa che all’Hotel Classic mancava da quasi 3 anni.

