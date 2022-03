“L’impresa è a scuola” – la collaborazione tra l’istituto alberghiero “Brindisi” ed Ascom Confcommercio – Lido degli Estensi

“Abbiamo creduto fin dall’inizio con entusiasmo a questa iniziativa che va nella giusta direzione dei rapporti di fattiva collaborazione tra mondo della scuola e dell’impresa” è il commento di Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom a Comacchio che ha partecipato, insieme a Davide Urban direttore generale di Ascom, alla giornata dal titolo emblematico “L’impresa è a scuola” presso l’istituto superiore alberghiero “Remo Brindisi” agli Estensi. Nel corso della mattinata si sono succeduti rapidi incontri (di una quindicina di minuti) che hanno messo a confronto “domanda ed offerta” tra alcune delle aziende più rappresentative della costa e gli studenti delle classi IV e V. Dal canto suo Urban aggiunge: “

“E’ necessario sempre più confrontare in modo diretto le esigenze formative con quelle delle imprese della nostra costa e trovare indispensabili punti di raccordo che vanno a vantaggio reciproco”.

“Le nostre realtà del commercio, della ristorazione, del ricettivo, ed in particolare del comparto turistico – sottolinea Vitali in conclusione – chiedono sempre di più una manodopera in grado di rispondere ad esigenze di una clientela che nel tempo sono mutate. Voglio ringraziare della fattiva collaborazione la dirigente scolastica Silvia Tognacci e la docente Nicoletta Paganelli. Questa strada intrapresa è uno stimolo a fare sempre più in questa direzione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...