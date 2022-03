Ospedale di Cento: settori della Medicina Interna convertiti in COVID free per un totale di 35 posti letto

Continua la conversione di settori del Santissima Annunziata di Cento in reparti COVID free.

L’Azienda Usl di Ferrara informa, infatti, che, in conseguenza del mutato andamento pandemico e considerato il contestuale aumento della necessità di posti letto per pazienti non COVID continua la riconversione di Settori Covid-19 dell’Ospedale Santissima Annunziata di Cento che trasforma, a partire dalle ore 18 di oggi, un settore COVID da 20 posti letto dell’U.O. di Medicina di Cento, in settore COVID free.

L’unico settore COVID rimasto all’Ospedale di Cento avrà solo 18 posti.

A partire da Venerdì 4 Marzo, la Medicina di Cento è, quindi, organizzata con i seguenti settori e la relativa dotazione di posti letto:

2 settori per pazienti COVID negativi: 1 settore da 15 e 1 settore da 20 per un totale di 35 posti letto.

1 settore per pazienti COVID positivi da 18 posti letto.

