Lo Sbaracco a CENTO – sabato 31 agosto promosso da Confcommercio con il supporto del Comitato commercianti “Cento in Vetrina” ed il patrocinio del Comune di Cento

Si scaldano i “motori” per lo Sbaracco a Cento che andrà in onda sabato 31 agosto dal mattino alla sera. “Un momento importante per i nostri commercianti che dobbiamo ringraziare davvero per il loro impegno e passione – continui – contribuiscono a rendere accogliente e viva la nostra comunità” esordisce così Silvia Pedriali, presidente della delegazione Confcommercio a Cento. A Elisa Rimondi funzionaria dell’Associazione di categoria il compito di sottolineare: “Una giornata intera (quella di sabato 31 agosto ndr) dedicata allo shopping in un appuntamento da non perdere ed entrato stabilmente nel calendario della città del Guercino: l’edizione 2024 vede oltre una cinquantina le attività di prossimità coinvolte che di anno in anno tengono alta questa tradizione: dal tessile abbigliamento, agli accessori, alla pelletteria, ma anche della ristorazione. Insomma una vera festa del commercio di vicinato nel nostro centro storico che è un autentico centro commerciale naturale”A collaborare con determinazione il comitato commercianti “Cento in Vetrina” coordinato da Lucia Fiocchi: “Partecipiamo con entusiasmo e passione a questa iniziativa storica del commercio di vicinato centese. E’ un modo per fare relazione con i clienti e fare squadra con i colleghi commercianti”L’iniziativa ha il sostegno della locale Amministrazione comunale.



Nella foto Sbaracco da sx Elisa Rimondi e Lucia Fiocchi

