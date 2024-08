Lo Stadio Bulgarelli e la partnership commerciale G&G Stadium

La Centese Calcio desidera fare chiarezza sulla recente rinominazione dello Stadio Bulgarelli, ora anche noto come G&G Stadium, in collaborazione con l’azienda G&G Costruzioni.

Prima di tutto, vogliamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento alla G&G per il sostegno continuo e determinante che stanno offrendo al movimento sportivo e associazionistico del territorio. Grazie al loro contributo, la Centese e’ in grado di garantire a 400 giovani atleti la possibilità di praticare il calcio nelle migliori condizioni possibili e in strutture sempre più adeguate alle loro esigenze.

È importante sottolineare che lo stadio continuerà a portare il nome di Stadio Bulgarelli nella toponomastica, un omaggio perpetuo alla sua storia e alla sua importanza per la comunità. Tuttavia, grazie alla partnership con G&G Costruzioni, sono state apportate significative migliorie allo stadio, tutte realizzate con grande impegno e sacrificio, senza gravare in alcun modo sulle tasche dei cittadini.

Questo progetto segue l’esempio di altre iniziative simili già presenti nella nostra città, come il Palazzetto dello Sport, che grazie alla collaborazione con famiglie generose e visionarie hanno potuto migliorarsi e offrire grandi soddisfazioni alla comunità. Questa partnership si inserisce in questa tradizione di impegno civico e sostegno al territorio, dimostrando ancora una volta quanto la sinergia tra pubblico e privato possa portare a risultati concreti e significativi.

La città di Cento deve quindi molto a queste famiglie che si mettono a disposizione per il bene comune, contribuendo in modo tangibile allo sviluppo delle nostre strutture sportive e al benessere dei nostri giovani.

Continuiamo insieme a crescere e a costruire un futuro sempre più luminoso per lo sport e per le nuove generazioni

