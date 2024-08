BENEDETTO XIV: tutto pronto per l’avvio della stagione 24/25

Manca sempre meno all’inizio della stagione ‘24/‘25 della Benedetto XIV. Il 17 agosto comincerà ufficialmente l’avventura di Emanuele Di Paolantonio alla guida del roster biancorosso. Dopo un’estate intensa, di grandi cambiamenti, il Coach non vede l’ora di cominciare.

“Non vedo l’ora di iniziare a sudare tutti insieme sul campo, per iniziare il processo di costruzione della Squadra, che sarà fondamentale per riuscire nella nostra impresa. Sono contento che il pubblico ci stia già dando una grossa mano, restiamo convinti che essere tutti sulla stessa pagina è l’unica strada per raggiungere grandi risultati.”

Infatti, due giorni fa, ha ufficialmente preso il via la vendita libera per acquistare il proprio abbonamento alla stagione ‘24/‘25 della Sella Cento. I risultati di questa campagna sono in costante aggiornamento, ma aver già raggiunto 500 iscrizioni fa capire quanto sia azzeccato il messaggio della campagna “Nessuno Vale Quanto Te”, ancora una volta quando la Benedetto XIV chiama, i tifosi centesi rispondono, con entusiasmo e numeri difficili da immaginare. Nonostante un risultato che è già motivo di grande soddisfazione, la campagna abbonamenti entra nel vivo solo adesso! Ecco le informazioni necessarie ad ogni tipo di acquisto: sarà possibile l’acquisto sulla piattaforma TicketSms, inserendo “SELLA CENTO” nella barra di ricerca. Per le riduzioni, invece, bisogna compilare il form disponibile sul sito web della Benedetto XIV, nella sezione “NESSUNO VALE QUANTO TE”. Per qualsiasi difficoltà, il numero da contattare è il 3757743909.

Da martedì 13 agosto sarà attiva la vendita fisica presso il Punto Informazioni dello Spazio Conad, in Via Matteo Loves 2. Gli operatori saranno a disposizione per assistere alla sottoscrizione dell’abbonamento.

Non solo! Anche la Baltur Arena sarà aperta per acquistare il proprio abbonamento nei seguenti giorni:

– Martedì 20 agosto, dalle 16:30 alle 19:30

– ⁠Venerdì 23 agosto, dalle 16:30 alle 19:30

Per chi è interessato soltanto al pagamento degli abbonamenti in prelazione, sarà disponibile il Punto Informazioni allo Spazio Conad in questi orari:

– Lunedì 12 agosto, dalle 10:00 alle 13:00

– ⁠Martedì 13 agosto, dalle 17:00 alle 19:00

– ⁠Mercoledì 14 agosto, dalle 10:00 alle 13:00

– ⁠Venerdì 16 agosto, dalle 17:00 alle 19:00

Per qualsiasi impedimento, contattare il numero 3757443909 o rivolgersi a biglietti@benedettoxiv.it per concordare una modalità di pagamento alternativa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...