LONGASTRINO: detenuto domiciliare si allontana da casa. Arrestato dai Carabinieri

Nella serata di sabato 20 gennaio 2024, i Carabinieri di Longastrino hanno arrestato un 34enne cittadino italiano.

L’uomo, condannato per reati contro il patrimonio, sta scontando la pena beneficiando della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione in carcere. Per tale ragione, salvo autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, lo stesso non può uscire di casa, ma sabato sera – incurante delle prescrizioni impostegli – si è allontanato dal suo domicilio per recarsi nella città di Ferrara.

Rintracciato poco più tardi, i militari dell’Arma hanno provveduto a trarlo in arresto nella fragranza del reato di evasione e – su disposizione del Pubblico Ministero di turno – a ricollocarlo presso la sua abitazione, ripristinando la misura della detenzione domiciliare.

