LETTERA IN REDAZIONE: STRAGE DI ALBERI A XII MORELLI … E NON SOLO”

Lettera aperta all’Amministrazione del Comune di Cento.

e p.c. Ai mezzi di informazione ed alla Cittadinanza.

Egregi Signori,

Nella Relazione Generale (accessibile a tutti sul sito del Comune) che accompagna la realizzazione del nuovo impianto polivalente di XII Morelli si legge: “…in assenza di significative alterazioni nel contesto ambientale in fase di cantiere, non si prevedono particolari interventi di ripristino ambientale oltre alla normale sistemazione finale dell’area di cantiere…”.

Sorge quindi spontaneo porsi una domanda: l’abbattimento della scuola elementare e di 7 alberi che la circondavano non sono “significative alterazioni ambientali”?

Alla presentazione in consulta ai cittadini di XII Morelli di questo progetto (giugno 2023), un partecipante chiese al Sindaco Accorsi se la realizzazione di detto intervento avrebbe in qualche modo comportato l’abbattimento degli alberi che circondano l’ex edificio scolastico e la risposta del primo cittadino fu che sarebbe stato necessario abbatterne due per lasciare gli opportuni spazi operativi al cantiere, … poi che sarebbe stata fatta una valutazione sulla salute degli alberi rimasti e, se malati, sarebbero stati abbattuti pure loro. Ma non ci sono contraddizioni tra quanto detto dal sindaco con ciò che è scritto nella relazione? E perché la relazione non indicava con esattezza quali lavori sarebbero stati necessari per realizzare l’immobile? Forse per non impensierire i residenti?

Resta il fatto che abbattuta la scuola si è proceduto subito al taglio degli alberi come confermato dalla documentazione fotografica in nostro possesso di cui si allegano alcuni scatti e quelli abbattuti sono parecchi (almeno 7, comunque non certamente due!) e dai tagli di alcuni trochi si dimostra inequivocabilmente che si trattava di alberi sanissimi. Per quale motivo si è quindi operato contrariamente sia alla relazione che alle affermazioni pubbliche del Sindaco?

Non è la prima volta che alberi sanissimi vengono abbattuti senza motivo nell’area centese. La nostra amministrazione, ricordiamo, è sempre indietro con il programma di sostenibilità ambientale, i vari alberi abbattuti, a tutt’oggi, non sono stati sostituiti con nuovi arbusti.

Le nostre domande vogliono solo fare trasparenza, chiarire cosa sia accaduto in quel cantiere perché (…e sarebbe grave) siamo stati anche informati che un cittadino dopo aver scattato alcune foto agli alberi abbattuti è stato avvicinato da un operatore di quel cantiere e sottoposto a “pressioni verbali” affinché non facesse circolare le foto scattate!!! Questa cosa è gravissima, adducendo a poca trasparenza dell’intervento.

Se era tutto in regola e si stava procedendo con interventi rispettosi sia del progetto che delle normative vigenti per gli abbattimenti, per quale motivo preoccuparsi tanto se uno passa e scatta una foto?

Se poi fossero diffuse immagini per le quali qualcuno si sente danneggiato potrà rivolgersi alle competenti Autorità per far valere i propri diritti, o è ammissibile redarguire preventivamente?

In attesa delle risposte richieste si porgono distinti saluti.

Cento, 21 gennaio 2024 RISORGICENTO

Mi piace: Mi piace Caricamento...