MALEDETTI LADRI!: Strumentazioni rubate, si chiede collaborazione sui social

Oltre al danno anche l’impossibilità di poter lavorare. E poi: dover ricomprare tutto … quando si rubano strumenti di lavoro, qualsiasi essi siano: dalla cazzuola al pc portatile, si danneggiano persone che utilizzano quegli strumenti per guadagnarsi il pane quotidiano … ecco perchè questo tipo di ladri sono maledetti.

chiediamo aiuto e condivisione per ritrovare parte della strumentazione che ieri sera ci hanno RUBATO a Torino zona Lingotto al termine di un concerto intorno alle 24.00. Non ci han rubato solamente il valore economico ma principalmente un pezzo di cuore. Grazie a chi ci condivide e ci aiuta! Sotto elenco della strumentazione rubata:1 CHITARRA- Prs Custom SE 24 Rossa Made in USAEntrambi gli humbucker e il ponte con evidenti punti di ruggine1 CHITARRA Gibson SG Bianca ( un po’ ingiallita ) con svariate sverniciature, una manopola mancante e humbucker al ponte Seymour Duncan1 BASSO LAKLAND SKYLINE 4 corde Sunburst 1 BASSO STERLING by MusicMan 4 corde Sunburst. Serial: B203698- TESTATA MarkBass Little Mark Tube 5001 CASSA MarkBass 102HF (senza il logo frontale MarkBass)1 SAX TENORE SLACCATO con tamponi laccati SELMER SERIE 3 – matricola 530859 CAMPANA NON INCISA case BAM nero con adesivi.1 SAX ALTO YAMAHA YAS 62 come nuovo chiver 62 ultima produzione case nero lampo scucita. 1 Mac book air M12 casse RCF EVOX 12 con maniglie smontateDue barre luci beam z7 Microfoni SHURE sm 58Case plastica rigida con 30 xlrCentralina mic senheizer + clip es802 saxCentralina mic shure con microfono senza caseCiabatte prolunghe varie

chi vedesse sui siti e-commerce queste strumentazioni potrebbe avvertire le forze dell’ordine …

