PORTOMAGGIORE: Carabinieri aggrediti. Giovane arrestato

Nella serata di martedì 10 settembre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Portomaggiore sono dovuti intervenire nel centro cittadino, poco distante dalla loro caserma, ed arrestare un ventiquattrenne.

Erano le 21.30 circa quando i militari sono stati allertati da alcuni residenti della zona di via de Amicis, dove un’auto aveva appena impattato in velocità con una delle transenne che, in questi giorni, sono state sistemate nelle vie di accesso al centro in vista dell’imminente avvio della “Antica fiera” e degli eventi musicali connessi,per poi essere abbandonata sulla carreggiata, nei pressi di un bar che si trova a poche centinaia di metri di distanza.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno individuato un ragazzo in evidente stato di alterazione, che si era accomodato al bar. Da subito, il giovane si è comportato in maniera ostile e si è opposto all’identificazione, dapprima con frasi offensive e poi con violenza fisica, utilizzando anche calci e spintoni, al punto che, più tardi, entrambi i Carabinieri dovranno ricorrere al pronto soccorso, dove i medici riscontreranno varie contusioni con 15 giorni di prognosi ciascuno.

Bloccato, il giovane è stato accompagnato nella caserma portuense e dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Dopo una notte nelle camere di sicurezza dei Carabinieri, nel pomeriggio dell’undici settembre è stato accompagnato davanti al Giudice del Tribunale di Ferrara, che ne ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a sei mesi di reclusione con pena sospesa.

