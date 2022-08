Maltempo, allagamenti nella sede di via Fausto Beretta Le linee telefoniche del Dipartimento di Sanità Pubblica momentaneamente interrotte: AUSL al lavoro per il ripristino

A seguito del nubifragio occorso questa mattina, si sono registrati gravi problemi nella sede di via Fausto Beretta. A causa delle problematiche dovute al maltempo, lo stabile risulta al momento inutilizzabile. L’Azienda USL ha immediatamente provveduto a ricollocare gli operatori nelle sedi di via Cassoli e corso Giovecca.

Le linee telefoniche del Dipartimento di Sanità Pubblica sono quindi momentaneamente interrotte. Al momento, dunque, non è possibile contattare il Numero Verde Covid 800 550 355 per informazioni su tamponi, misure di contenimento e quarantena e il Numero Verde 800 277 433 per tutte le richieste inerenti le vaccinazioni Non Covid.

L’AUSL si scusa per gli eventuali disagi ed è impegnata per il ripristino delle linee telefoniche, previsto nella giornata di lunedì, rispetto a cui seguiranno opportuni aggiornamenti.

Si sono verificati ulteriori e contenuti allagamenti nelle sedi ospedaliere e in Cittadella San Rocco, che non hanno pregiudicato in alcun modo le attività rivolte all’utenza. La situazione è rimasta sotto controllo e sono stati garantiti tutti i servizi alla cittadinanza.

