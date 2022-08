Nella provincia il comune che ha avuto più problemi è stato Bondeno (tetti divelti, alberi e pali dell’illuminazione caduti, allagamenti etc.). Comunità “Exodus” evacuata x tetto scoperchiato, ospiti alloggiati in hotel. Comune Bondeno ha attivato COC, sul posto CC, VVFF, Protezione civile e volontari. Oltre a Bondeno una gru è caduta in via Copparo 280, evacuate due abitazioni. Nel resto della provincia solo qualche albero/ramo caduto in strada. Aggiornamenti nel pomeriggio

