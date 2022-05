Manutenzione del verde? si fa quel che si può, quando si può per ciò che si può

di Marco Cevolani

Il Sindaco l’ha detto chiaramente nell’intervista rilasciata al nostro giornale “E’ impossibile arrivare ovunque” e probabilmente in questo ovunque ci sono gli alberi di Via Breveglieri; strano perchè è proprio la via dove ha sede il PD, ma già è vero il sindaco non è del PD, come più volte ha specificato in campagna elettorale; lo sono però alcuni consiglieri comunali, evidentemente non è vero che i nostri amministratori girano per le nostre stesse strade o almeno non girano, a piedi, per i nostri stessi viali. Le foglie toccano quasi l’asfalto e qualcuno inizia a pensare che assieme ai sacchi del pattume e alle trappole per topi ci doteranno di machete…chissà…A Cento non c’è una via di mezzo, nemmeno nella gestione del verde: o si tagliano via gli alberi a spron battuto o si fanno potature che gridano vendetta davanti a Dio o, all’opposto, si lasciano crescere le foglie finchè per potare non ci vogliono giorni e giorni e strade chiuse con annessi disagi alla circolazione. Un po’ di programmazione, regolare, potrebbe risolvere la cosa e magari anche affidare i lavori a esperti…quando qualcuno deciderà…arrivare ovunque è impossibile, ma le elezioni un giorno arriveranno pure quelle.

