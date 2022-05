Trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio: tour dei Pupi dell’Antimafia

“In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, sabato 21 maggio alle ore 10.00 a Pieve di Cento prende il via il tour dei Pupi dell’ Antimafia di Angelo Sicilia con lo spettacolo “Storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” rivolto alla cittadinanza e alle scolaresche.

Nella mattinata del 24 maggio il tour si fermerà a Cento, per poi proseguire il 25 maggio a Castello d’Argile, proponendo lo spettacolo alle scuole.

Da anni la collaborazione tra i comuni di Cento, Pieve di Cento e Castello d’Argile, ed il Presidio di Libera del Centopievese, ha portato all’organizzazione di occasioni di incontro/confronto e crea momenti importanti di riflessione sui temi della giustizia sociale, della legalità e dell’antimafia.”

