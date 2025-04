MASI TORELLO: i Carabinieri incontrano gli studenti dell’istituto comprensivo “Alberto Manzi”

Nella consolidata cornice degli incontri sulla “cultura delle legalità” che l’Arma dei Carabinieri, da tempo, organizza nelle scuole di tutto il Paese, nella mattinata di mercoledì 23 aprile i militari della Stazione di Voghiera hanno incontrato una cinquantina di studenti appartenenti alle classi quarta e quinta della “scuola primaria”, seconda e terza della “scuola secondaria di primo grado” del plesso di Masi Torello dell’Istituto comprensivo “Alberto Manzi” di San Bartolomeo in Bosco, ospitati nella sala consiliare del Municipio masese.

Particolarmente originale lo spunto che i Carabinieri hanno utilizzato per affrontare le tematiche di interesse, partendo dalla presentazione del Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2025, il cui tema – “ICarabinieri e i giovani” – pone al centro dell’interesse dell’Arma le problematiche delle nuove generazioni. Molto bella la veste grafica e molto interessanti i testi che accompagnano i 12 mesi. Quest’anno, infatti, l’Arma si è avvalsa della collaborazione di due esponenti di successo del panorama artistico-letterario moderno, come il disegnatore Marco Lodola e lo scrittore Maurizio De Giovanni. Il calendario è strutturato come un dialogo epistolare tra un Maresciallo, che ha da poco perso la moglie, e il proprio figlio adolescente, con cui è difficile comunicare. Lettere molto profonde, in cui si affrontano temi di attualità, come il bullismo, la devianza giovanile e la violenza di genere, ciascuna delle quali ha costituito lo spunto per affrontare con gli studenti le tematiche di interesse.

All’incontro, molto partecipato dai ragazzi, che sono intervenuti con domande e curiosità, ha voluto presenziare anche il Sindaco di Masi Torello, Avvocato Samuele Neri, a significare l’unità di intenti delle diverse Istituzioni nel contrasto ai fenomeni trattati.

