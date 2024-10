MASSA FISCGLIA: percuote la compagna che finisce in ospedale. Arrestato dai Carabinieri

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i Carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia hanno arrestato un uomo italiano di 49 anni, residente in zona.

I militari sono intervenuti presso la sua abitazione, dove convive con una donna 55enne, appurando che c’era appena stata una violenta lite tra i due, da cui la donna era uscita tramortita e con evidenti ecchimosi in volto, tanto da dover essere trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Lagosanto, dove emergevano altre gravi lesioni interne che, mettendone in pericolo la vita, rendevano necessario intervenire chirurgicamente in urgenza.

L’uomo era stato recentemente oggetto di un “ammonimento per condotte di violenza domestica” ai danni della stessa donna, che i Carabinieri gli avevano notificato qualche mese addietro in conseguenza di altro analogo episodio.

Veniva quindi tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia aggravati dalle lesioni e, su disposizione del Magistrato di turno della Procura estense, condotto nel carcere di Ferrara, in attesa che l’Autorità giudiziaria si esprimesse sulla convalida.

Questa mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.

