MATTARELLI IMPIETOSO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: “ascoltando l’amministrazione ACCORSI sembra di vivere in una città fiabesca , sembra di vivere a ‘topolandia’”

Spett.le STAMPA LIBERA Si chiude il 2022 in una situazione surreale in città .La storica fabbrica VM ha avviato un ridimensionamento drastico del personale , la ultra secolare cassa di risparmio perduta , insieme a oltre 120 milioni di risparmio azionario , i palazzi storici pubblici paralizzati al 2012 , i più prestigiosi ceduti ai reggiani del CREDEM , gli episodi di criminalità sempre più frequenti , le strade sempre più disastrate , il debito pubblico consolidato della città a oltre 45 milioni , eppure ascoltando l’amministrazione ACCORSI sembra di vivere in una città fiabesca , sembra di vivere a topolandia . Il luddismo come argomento principale mentre il dibattito politico è azzerato .

Nel corso del primo anno operativo della legislatura ACCORSI evidenziamo due soli fatti rilevanti : L’aumento delle tasse L’acquisto delle scuole di cartone di corporeno . Nessun segnale in merito alla ricostruzione post terremoto dei palazzi pubblici più importanti che ormai da undici anni sono fermi al 29 maggio 2012 . Come nulla si sa in merito gli esposti firmati dal sottoscritto in qualità di presidente del CVR su contributi erogati alla ricostruzione privata per oltre 80 MILIONI . Nei nostri precedenti comunicati abbiamo evidenziato diverse criticità della nuova amministrazione che ricordo è al governo della città grazie a quella che fu la alleanza denominata “ – uniti per cento – , un cartello che LPC ha abbandonato nel dicembre 2021 . Riportiamo la cronologia dei nostri comunicati

PRIMI SEGNALI CONTRADDITTORI , gennaio 2022 : i nostri dubbi sulla politica delle partecipate , piano della ricostruzione , annuncio dell’acquisto delle scuole di cartone; UN DUP STRATEGICO SENZA STRATEGIA , marzo 2022 : Gli obiettivi “ strategici “ : CENTO AUDACE – FELICE – PLURALE ricalcano in pieno i manifesti elettorali della campagna elettorale, in sostanza propaganda ; BILANCIO 2022-2024 , aprile 2022 : più tasse per i poveri , privilegi per pochi , vantaggi per i soliti . Politica finanziaria da giocolieri . Non c’è audacia tantomeno pluralità . La felicità non è qui . Una analisi del primo bilancio triennale della amministrazione ACCORSI ; APERITIVO DELLA LIBERTÀ , luglio 2022 , cento , conferenza stampa politica ed aperitivo offerto ai presenti ; SI AVVERA LA NOSTRA PREVISIONE , settembre 2022 : L’amministrazione ACCORSI acquista la scuola di cartone di Corporeno Siamo tornati agli errori di LODI . Tre comunicati sulla nostra CASSA ormai perduta, fusa in CREDEM ad un rapporto disastroso di 0,64 azioni CREDEM per ogni azione ex CRCento spa , valorizzando la banca 3,5€ per azione , cioè un terzo del patrimonio di bilancio , infliggendo ai soci ed alla città una PERDITA di 120 MILIONI . Nel silenzio ASSOLUTO della politica locale e provinciale .

LIBERTÀ PER CENTO non si rassegna al continuo decadimento del ruolo della politica , al rumoroso silenzio della amministrazione di fronte alle problematiche più scottanti , alle scelte disastrose in campo economico, alla immobilità dello status quo che privilegiando pochi danneggia tutti , alla inconsistenza del dibattito politico consiliare e non , al luddismo in ogni ambito . Pertanto continueremo a essere presenti e continueremo la nostra battaglia per la libertà della città dagli schemi oppressivi e dalle logiche della genuflessione perpetua.MARCO MATTARELLI PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

