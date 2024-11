MATTARELLI: N EMILIA-ROMAGNA non ha vinto NESSUNO

IN EMILIA-ROMAGNA non ha vinto NESSUNO .Ha vinto il grande partito degli schifati dell’attuale politica , il 54% non ha votato .La politica ma soprattutto l’apparato dei PARTITI è ritenuto privo di credibilità dagli elettori .La ennesima caduta della affluenza ha decretato un inequivocabile ed univoca realtà : LA ATTUALE POLITICA – PARTITICA non è più rappresentativa , pertanto va completamente rifondata ed il 54% di astensione è il vero risultato che giunge a gran voce dai cittadini. Ormai è evidente che le promesse fatte da politiche e politici privi di vera capacità decisionale in quanto vincolati da una finanza pubblica soggetta ai vincoli del bilancio nazionale sottomesso ai parametri della BCE e della UE sono INSOSTENIBILI .Promesse scritte nell’acqua pure a livello regionale, anche in Emilia-Romagna, primatista nazionale della tassazione ai cittadini con l’addizionale regione fra le più alte d’Italia . Inoltre dal 1 gennaio il governo ha aumentato l’importo delle multe per violazione del codice stradale con cifre da capogiro fino a 4000 euro per un eccesso di velocità , per raggiungere 1,3 miliardi di sottrazioni alle tasche dei cittadini in un anno al fine di tenere in piedi i traballanti bilanci delle regioni e dei comuni dove la voce multe è fondamentale per gli equilibri di bilancio , come abbiamo documentato in dieci anni di consiglio comunale.In città non si illudano le candidate e i candidati usciti dai circoli elitari e dalle burocrazie dei partiti : i risultati ottenuti sono rappresentativi di una minoranza degli elettori e pertanto non hanno il gradimento ostentato , pur nella legittima soddisfazione ( sic ) ?! In Emilia-Romagna la sinistra con l’ex presidente Bonaccini è corsa a genuflettersi alla rielezione della baronessa Ursula von der Leyen (quella dei vaccini, dell’auto elettrica , dei circoli elitari guerrafondai ) e la destra pseudo sovranista, non intende mettere in discussione la moneta artificiale euro che impedisce UNA VERA POLITICA ECONOMICA NAZIONALE, e di conseguenza anche una politica economica regionale indipendente.

La gente è STANCA , si sta impoverendo , è meno sicura , meno tutelata e non VI CREDE PIÙ .Senza moneta sovrana non c’è libertà , ne alcuna politica economica degna di questo nome .AUSPICHIAMO una ripresa di AUTOREVOLEZZA e di INDIPENDENZA della politica TUTTA che non può essere mezzo per la carriera personale dei politici tesi solamente ad occupare posti e percepire lauti stipendi promettendo benessere IMPOSSIBILE ai cittadini .L’astensione degli elettori arrivata ad oltre il 50% è la più grande bocciatura senza appello alla attuale politica nefasta , inutile e sottomessa a disegni assolutamente estranei alla tutela dei cittadini e del denaro pubblico .MARCO MATTARELLI Presidente LIBERTÀ PER CENTO Presidente COMITATO VERSO ITALEXIT

