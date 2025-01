MATTARELLI sul bilancio di previsione del Comune di Cento: “La città vive da decenni sopra le proprie possibilità”

LIBERTÀ PER CENTO – COMITATO VERSO ITALEXIT : IL BILANCIO di previsione 2025-2027 approvato nel solco degli ultimi anni : una città che vive al di sopra delle proprie possibilità.

La giunta ACCORSI ha approvato con la DG nr. 230/2024 il BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ricalcando lo schema che si ripete ormai da anni .

IL COMUNE ha ENTRATE proprie da tasse e contributi presi ai cittadini per 18,7 – 19,1 milioni :

IMU : circa 10 milioni ;

ADDIZIONALE IRPEF: 4,3 milioni ;

fondi perequativo statale 4,4 – 4,7 milioni .

Senza dimenticare fra le entrate le MULTE e violazione del codice della strada : oltre 820.000€ totali sottratti ai già vessati cittadini .

USCITE correnti medie per 29,5 milioni .

come in passato Senza trasferimenti dallo Stato o dalla regione non si riuscirebbero a coprire . Tutti sappiamo che lo Stato ha un debito pubblico di quasi 3000 miliardi e nel 2024 costerà circa 86 MILIARDI di euro di interessi che diventeranno 97 nel 2027 ( fonte PSBMT) . Pertanto la condizione della finanza pubblica saranno sempre più restrittive e le scelte operate dall’attuale amministrazione non si discostano minimamente dalle linee tracciate in precedenza .

I residenti della città di cento pagano pertanto 4,3 MILIONI di addizionale IRPEF , ciò significa che il REDDITO IRPEF complessivo dichiarato da chi abita qui è circa 545.000.000 ( cinquecento quaranta cinque ) MILIONI data l’aliquota di 0,8% applicata al reddito IRPEF dichiarato ed aumentata nel 2022 dal sindaco ACCORSI , ma già pre deliberato da TOSELLI.

Facendo un approssimativo calcolo il reddito medio Irpef dichiarato è di circa 20.000€ , su ventisei mila dichiaranti , escludendo i minori .

Quindi la ricca cento è nei fatti una città POVERA con redditi medi lordi BASSI .

una città che però contribuisce a PAGARE CON LE SUE TASSE :

un palazzetto dello sport da 4,5 milioni ;

una scuola di cartone semi vuota a corporeno – costata complessivamente circa 12 milioni di denaro pubblico , ovvero di tutti ( fra affitti , riscatto parziale ed acquisto finale effettuato dal sindaco ACCORSI di una parte per 3,8 milioni di nuovo debito ) ;

un carnevale da quasi mezzo milione fatto in pompa magna come nei paesi sudamericani , dove i cittadini vivono in favelas ;

paga 170mila euro di affitto ai privati proprietari degli uffici comunali mentre il municipio storico resta terremotato , perché si è deciso di ricostruire prima la pinacoteca e forse il teatro , visti gli ultimi problemi dopo ben 12 anni . Tutto ciò in un quadro generale di degrado lento e inesorabile con strade spesso indecenti, servizi non all’altezza del rating della città , scarsa vivibilità , senso di abbandono generale ;

Senza ovviamente dimenticare la più grande perdita di ricchezza subita dalla città con la cessione della SUA ex CRCento spa a 3,5 € per azione il 14.7.2021 contro i circa 11 € di valore patrimoniale dell’ultimo bilancio noto , ovvero quello del 31.12.2020 . Registrando pertanto una perdita di ricchezza patrimoniale di circa 120 MILIONI ;

IL TUTTO NEL SILENZIO COMPLICE DEI SINDACI E DELLA POLITICA TUTTA .

Ma Questa amministrazione crede veramente che CENTO sia UNA CITTÀ RICCA ?? o è solo per qualcuno FORMA e non SOSTANZA ? Come abbiamo già scritto in altri nostri interventi La città e la sua fondazione può contare su una “ ricchezza “ patrimoniale di 228,3 MILIONI di euro , INTOCCABILE , ma con debiti esigibili . idealmente 6.448 euro a cittadino dato l’ultimo rilevamento anagrafico di 35.404 abitanti , per altro in calo continuo da Tre anni .

CONCLUSIONI E PROPOSTE DI LIBERTÀ PER CENTO .

LPC ha preso il 4,2 % di voti alle amministrative 2021, non è in consiglio comunale anche a causa della malefica simbiosi mutualistica con OC( orgoglio centese ) interrotta irreversibilmente in dicembre 2021 , pertanto le nostre sono proposte POLITICHE.

La città è amministrata senza coraggio , nel solco della linea contabile stabilita dal governo MONTI con il famigerato decreto legislativo 118/2011 .

La città vive da decenni sopra le proprie possibilità . L’amministrazione ACCORSI dovrebbe semplicemente prenderne atto .

Suggeriamo di :

vendere 3.149.366 azioni hera x un controvalore al 2.1.25 di quasi 11 milioni e chiudere buona parte dei mutui ancora oggi oltre i 22 MILIONI al fine di ridurre le rate annuali di ben 1,9 MILIONI al servizio del debito contratto e tentare di ridurre le tasse ;

CMV SERVIZI SRL : vendere l’immobile oggetto della megalomania di APC di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze e chiudere il mutuo residuo di oltre 1,2 milioni;

DORMITORIO : con 1,5 milioni assegnati per la palestra ex bocciofila acquistare la parte restante della scuola di cartone di corporeno e creare la struttura in via Pedagna . Ripristinare pertanto la palestra ampliando il parcheggio presente utilizzando i soldi assegnati , in alternativa ripristinare le,scuole don Milani di corporeno ed adattarle alla esigenza della struttura prevista in centro , anziché proporle in vendita da ANNI a 300.000€ INUTILMENTE;

EX SIM BIANCA : favorire la scenario 2 ed aumentare la “ senior housing al 40 % “ la popolazione invecchia e la città non attrae ;

PIANO TRAFFICO : attualizzare e realizzare il piano del traffico già abbozzato dalla amministrazione Lodi , installare colonnine elettriche , favorire l’accesso alle auto elettriche in centro ;

UFFICI COMUNALI : introdurre un tempo limite per le risposte alle esigenze dei cittadini

CLARA SPA : uscire dalla compagine sociale , recuperare il 16 % del capitale e investire in sicurezza , illuminazione , strade . Cercare un gestore meno caro per i cittadini .

CARNEVALE : tornare alle origini , manifestazione gratuita e sostegno solo alle società carnevalesche , ridurre pertanto il costo della manifestazione della metà , non possiamo permetterci una manifestazione colossale dal costo enorme ;

PALAZZETTO dello sport : sia valorizzato tramite l’affitto adeguato al valore economico della struttura e sia dia priorità alle scuole . E’ UN BENE PUBBLICO PAGATO D TUTTI .

AUGURI CENTO .

MARCO MATTARELLI

PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

PRESIDENTE COMITATO VERSO ITALEXIT

